אבוקדו יכול להיות אחד הפירות הכי מתסכלים בבית: קונים אותו קשה מדי, מחכים ימים, ואז מפספסים את רגע השיא או שהוא נהיה שחור מבפנים עוד לפני שהספקתם ליהנות ממנו. אבל יש דרך פשוטה, ביתית ואפקטיבית להאיץ את ההבשלה שלו ולהימנע מהשחרה מיותרת בדרך (אוכל)
המשטרה בפלורידה עדכנה כי אב משפחה נעצר לאחר שגנב 180 ק"ג אבוקדו ממטע חקלאי כדי למכור ולקנות מתנות חג לילדיו לקראת החגים הנוצריים | הוא נתפס ליד עצי האבוקדו כשהוא עם שקיות גדולות מעמיס את הפירות (בעולם, משפט)
המדריך המקיף על "הזהב הירוק" של עולם התזונה: צללנו עמוק אל תוך הערכים התזונתיים המרשימים, היתרונות הבריאותיים המוכחים מחקרית, וכל מה שצריך לדעת על בחירה, שמירה ושילוב מיטבי של האבוקדו בתפריט היומי | גלו את הסודות שהופכים את הפרי הקרמי הזה לאחד המזונות המבוקשים והמומלצים בעולם התזונה המודרני (בריאות)
אנו מרגישות כבר היטב את מזג האוויר החורפי: היובש מתנחל בכל חלקה טובה ועור הפנים הוא הראשון שמבשר על השינוי | אבל רגע, לפני שתרוצי לקנות את קרם הלחות המסחרי היקר להחריד, יש לי הצעה מפתה: מתכונים למסכות פנים תוצרת הבית- היישר מהמטבח | מוזמנת לגלות איך חורף טבעי יכול להעניק עור נעים ונושם בלי לצאת מהבית (יופי, מאמע, נשים)
כשמזג האוויר מתחיל להתחמם, אנחנו מתחילים לחשוק בקינוחים קלים יותר והסורבה השמנתי הזה בהחלט מתאים לנו. אבוקדו ונענע מתחברים יחד עם לימון ודבש ומה מתקבל? פינוק מתוק ופרשי. אכלו אותו לבד או כשהוא מוגש עם בראוניז שוקולדיים - מומלץ מאד (מתכונים, אוכל)
בחרתם בקפידה אבוקדו עם קליפה כהה וגבשושית, לא רכים במיוחד, אבל אז הגעתם הביתה וגיליתם שבכל זאת נפלתם? לא עוד. קבלו טריק מעולה לבחירת אבוקדו - גם אם הוא נראה טוב מבחוץ. רק תוודאו קודם שאף אחד לא קולט אתכם (טיפים, אוכל)
אם מטבל (או ממרח) כולל יותר מדי מרכיבים, אנחנו מוותרים והולכים על חומוס. קנוי. המתכון הזה עומד בכל הקריטריונים שלנו: מטבל-ממרח אבוקדו עם גבינת עיזים במרקם קרמי נהדר מרכיבים פשוטים וזמינים (מתכונים, אוכל)
את הביצים האפויות והסלמון המעושן שמאכלסים חצאי אבוקדו ניתן לאכול לבד - אם אתם סופרים קלוריות, או עם לחם טרי - אם אתם מבינים שחיים רק פעם אחת. המנה הזאת משדרגת את ארוחת הבוקר/הערב ויפהפיה למראה (מתכונים, אוכל)