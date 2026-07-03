מהפיכה ביטחונית בלב השרון: בעקבות הפיגוע הקשה בצור- יגאל, עיריית כפר סבא משיקה פיילוט ראשון מסוגו להפעלת צי רחפנים אוטונומיים שיתגברו את האבטחה העירונית; המטרה: זיהוי איומים בזמן אמת וקיצור דרמטי של זמני התגובה | מזרח העיר הופך למרחב ניסוי מרכזי (חדשות)
בסביבה העסקית התחרותית של ימינו, מנהלים ובעלי עסקים משקיעים את מרב מרצם ומשאביהם בפיתוח עסקי, באסטרטגיות שיווק, בגיוס הון ובשיפור חוויית הלקוח. אלו הם המנועים הגלויים שמניעים את החברה קדימה ומייצרים שורת רווח. עם זאת, במקביל למרוץ הצמיחה, מתקיים עולם שלם של סיכונים תפעוליים שקטים. אלו הם איומים שאינם תופסים כותרות יומיומיות, אך כאשר הם מתממשים, הם בעלי פוטנציאל להשבית את פעילות החברה לחלוטין, לגרום לנזקים פיננסיים עצומים ואף להביא לקריסתם של ארגונים יציבים (כלכלה)
מחדל ביטחוני חמור: לוחם הוציא מהצבא מאות קליעים ורימוני עשן ואחסן אותם בבית משפחתו ללא כל אבטחה. בית הדין הצבאי לערעורים קיבל את ערעור התביעה והחמיר משמעותית את עונשו של הלוחם שסרח, בטענה כי מדובר בסכנה ממשית לשלום הציבור (צבא וביטחון)
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נמצא תחת אבטחה מוגברת באופן משמעותי, כך עולה מדיווח הלילה ב-CNN | לפי הדיווח, בקרמלין חוששים מניסיון הפיכה והתנקשות בחייו של נשיא רוסיה | האמצעים המיוחדים שמופעלים ברוסיה - והפרנויה של השלטון (חדשות)
לאחר שבאירופה נגנבה משאית עמוסה במאות אלפי חטיפי קיטקט, החברה החליטה להחמיר משמעותית את מערך ההגנה על המשלוחים | המערך כולל ליווי של רכבי שטח, מאבטחים בחנויות ואבטחה צמודה למשלוחים מהמשאית ועד למדפים (מעניין)
במערכת הביטחון עיבו את האבטחה סביב בית ראש הממשלה בנימין נתניהו, לרבות כטב"מים כחלק מההכנות למבצע "שאגת הארי", ובהפקת לקחים ממבצע "עם כלביא" | בשב"כ החליטו לעבות את אמצעי האבטחה סביב שורת בכירים, בהם גם חברי הקבינט המדיני-ביטחוני חלקם קיבלו רכבים משוריינים - צעד שמיועד למי שהאיום עליו הוגדר גבוה יותר, בין היתר מחשש לניסיונות פגיעה או התנקשויות (ביטחון)
"מפלצת השרירים" ששרפה את הרשת: מי הוא המאבטח בעל הממדים הבלתי אנושיים של "נסיך הבריונים" המצרי, סברי נח'נוח'? | הפושע המורשע שהפך לבעל אימפריית אבטחה מעוררת חשש מפני הקמת "קבוצת וואגנר" בלב מצרים (העולם הערבי)
בעקבות הפיגוע הנורא שהתרחש בסידני, תוגברה האבטחה על מוסדות יהודים ברחבי אוסטרליה אך לא רק | בכתבה שפרסמה סוכנות הידיעות 'רויטרס', סוקרה הגברת האבטחה על הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם - כולל בלונדון, בפריז, בניו יורק ועוד (חדשות)
על רקע המתקפות נגד חברי הכנסת החרדים מצד גורמים קיצוניים בחברה החרדית - בשל תמיכתם בקידום חוק הגיוס, יושב ראש ש"ס אריה דרעי סירב להצעת הכנסת לקבל אבטחה צמודה | כזכור, דרעי נתקל לאחרונה במספר מקרים של הפגנות קשות, כולל במהלך השבת, רק בגלל קידום חוק הגיוס (חרדים)
מהפכה בתחום האבטחה: הושקה מערכת המבוססת על בינה מלאכותית לניתוח וידאו בזמן אמת. המערכת מזהה תנועות חריגות, שינויים סביבתיים והתנהגות יוצאת דופן — ומתריעה למוקד עוד לפני שמתרחש אירוע פלילי. 'לומנה' כבר הוטמעה באופן ניסיוני במוסדות חינוך ואתרים רגישים, שם דווח על ירידה באירועי ונדליזם וחדירה (טכנולוגיה)
חוקרי המשטרה והיחידות המיוחדות העמלות על פענוח תיק "שוד המאה" של הלובר, מצאו ראיות חד משמעיות לשיתוף פעולה של מי מעובדי הלובר | הקלטות, הודעות כתובות - ומצלמות אבטחה שלא תיעדו - כל הפרטים על ההתפתחות בחקירה (חדשות, בעולם)
לאחר משבר אבטחה שאיים על קו התעופה, חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה קיבלה אישור רשמי לחידוש הטיסות הישירות לבאקו, בירת אזרבייג'ן, יעד אהוב על הישראלים | טיסת הבכורה של ארקיע ליעד המבוקש תצא בעוד שבוע בדיוק, שלוש פעמים בשבוע (תעופה)