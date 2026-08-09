אם נשאר לכם חצי אבטיח במקרר, אל תמהרו לחתוך אותו לקוביות. אחד ממתכוני הקיץ הוויראליים שרצים עכשיו ברשת הופך את הפרי הכי מזוהה עם החום לגלידה קרה וקרמית - בלי מכונת גלידה, בלי מתכון מסובך ועם שני מרכיבים בלבד.
אין כמעט בית בישראל שלא נכנס אליו אבטיח בקיץ. הוא קר, מתוק, מרענן ומככב בכל ארוחה משפחתית, שבת או פיקניק. אבל דווקא לפני הרגע שבו הסכין פוגשת את הפרי האהוב, רבים עושים טעות אחת פשוטה שעלולה לפגוע באיכות ובבטיחות המזון - ולא תמיד מודעים לכך (אוכל, בריאות)
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אין לנו שום דבר נגד עגבניות, אבל יש פרי קיצי שיכול להחליף אותן במנה הזו ולהרים אותה לגבהים אחרים: כן, אנחנו מדברים על אבטיח. השימוש בו מביא לתוצאה סופית חמוצה-מתוקה, מתובלת כמו שצריך ומתחננת להגשה עם הר של טורטיות קלויות בדמות צ'יפס או נאצ'וס (מתכונים, אוכל)