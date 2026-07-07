בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הורה לביטוח הלאומי להשיב את מלוא הסכומים שקוזזו מקצבאות אבטלה ונכות, להחזיר כספי פריסה, ולקבוע כי הפסקת גבייה מעל שבע שנים מחייבת לפי הנהלים ביטול מלא של כל החובות הישנים שנדונו (חוק ומשפט)
בעוד בנקים גלובליים מודיעים על קיצוצים של עשרות אלפי עובדים בשל אוטומציה, דיוויד סולומון מציג גישה אופטימית יותר - ג'יימי דיימון מזהיר מפני קצב שינוי מהיר מדי, והתחזיות מצביעות על פגיעה – אך זמנית – בשוק העבודה (כלכלה)
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האבטלה הרחבה ירדה ל-4.2%, אך המשרות הפנויות מזנקות ל-150 אלף • הדרישה עולה: זינוק של 13% במשרות לנהגי משאיות ולרצפים • האבטלה הרשמית עלתה קלות ל-3.2% | כל הפרטים שחשוב לדעת על שוק העבודה בישראל (בארץ)
דוח חדש של מורגן סטנלי קובע: מהפכת הבינה המלאכותית עשויה להוסיף עד 16 טריליון דולר לשווי החברות הגדולות בארה"ב | בנוסף, במקום להוביל לאבטלה רחבה, הרובוטים החכמים צפויים להפוך את סביבת העבודה, להקים מקצועות חדשים ולהעצים עובדים קיימים | ענפי הקמעונאות, הנדל"ן והתחבורה ניצבים בראש רשימת הענפים הצפויים לשינויים דרמטיים (כלכלה)
עשרות עריקים חרדים נעצרו - הפלג הירושלמי צפוי לחסום כבישים | שירות התעסוקה חושף: עליה של מאות אחוזים בקרב המובטלים החרדים - בעיקר אצל הנשים | אחדות: הגר"ב פינקל נאם בחתונת בת האדמו"ר | רב היישוב מירון חיתן את בנו - ורקד עם הדסים - תיעוד וסיקור (מעייריב)
המחיר הכלכלי התקציבי אותו נאלצת המדינה לשלם לאחר רצף מלחמות בעזה, בלבנון ובאיראן הוא אדיר, אך לצד זאת תחום התעסוקה ושיעור האבטלה הנמוך הוכיח כי המשק הישראלי יודע לייצר עמידות גם בתקופות קשוחות | ולצד התופעות הפחות נעימות של המלחמה, ישנן גם תופעות והזדמנויות בענף הייצור, הבניה והתעשיה שעוד יביאו ברכה למדינה כולה | סקירה אופטימית בשוך הקרבות (מגזין)