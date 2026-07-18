דווקא בתשעה באב, כשאנו מתכנסים לעצב עמוק ורב שנים על חורבן בית מקדשינו ועוסקים כולנו בזיכרון היסטורי, מתגלה אמת פסיכולוגית עמוקה: העצב הוא לא מחלה - הוא מרפא - וכשהוא נעשה נכון, יש לו כוח לא פחות מלשמחה (פסיכולוגיה)
ראש הישיבה תוקף את ראשי ישיבות ההסדר: "מסיתים ומדיחים" | תופעה מסוכנת: יותר מידי חסידי גור נעצרים בלבנון | הנער הצעיר הדהים את הגר"מ גריינמן: "מה יקרה באונס?" | סיקור נרחב: הכינוס הדרמטי וההחלטות של המנהיג הליטאי על הגיוס (מעייריב)
סקר נתוני אמת ו'כיכר': מה חושבים החרדים על המילואימניקים? | "נפלתם על השר הלא נכון" - בן צור "מתפוצץ" על היועמ"שית במליאת הכנסת | "יותר ימין מבן גביר" - שורת המינויים של טראמפ מדהימה את ישראל | המחותן קיבל קהל בחוץ - וזו הסיבה (מעייריב)
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: הלכות תשעת הימים (יהדות)
טרם מיקמו את הכסאות בסוכת האבלים של ילדי משפחת הנקין ולב העם חוטף התקף זעזוע נוסף, פיגוע מצמרר שבו נדקרו 2 יהודים אשר צעדו בתמימות לתפילה בשריד בית מקדשנו, וקיפחו את חייהם בשל היותם יהודים * עוד יתומים ועוד יתומים, עד מתי?
"איכה ישבה בודדה" כי רק כשנחוש את הכאב קורע הלב הזה, של בן או בת שהגיעו עד לקצה, זו תהיה בשורת הגאולה * מהי הסמליות של מוצאי שבת דווקא, ומוצאי שביעית, שדווקא בהם בוחר ה' כדי להחריב את מקדשו? ההבדלה בין הטוב לרע ובין חושך לאור (יהדות)