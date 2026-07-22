ביממה האחרונה נרשמה עלייה חדה במספר המעצרים | היום נעצר והושלך לכלא 10 אברך חסידי ואב לילד | הוא קיבל זימון בשבוע שעבר, והגיע ללשכת הגיוס כדי להסדיר את מעמדו, מבלי שציפה כי ייעצר | במהלך התייצבותו נעצר על ידי המשטרה הצבאית, נשפט ל-20 ימי מאסר והועבר לכלא הצבאי (חרדים)
פרקליטות המדינה הגישה הבוקר כתב אישום חמור כנגד דר הרחוב גיא אכטלינגר, בגין רצח בנסיבות מחמירות של אברך בן 53 בבני ברק | על פי האישום, אכטלינגר הגיע לכולל מצויד בסכין, הפתיע את המנוח מאחור ודקר אותו למוות בצווארו לעיני בנו הקטין - שחזה בכל הנעשה | כתב האישום המלא (חדשות משפט)
אברך תושב אלעד, בן 26 ואב לארבעה ילדים, הלומד בכולל בפתח תקווה, עוכב על-ידי שוטר בגלל פנס שבור ברכב בו נהג - ולאחר שבבדיקה התברר כי מדובר בעריק, הוא הועבר לתחנת המשטרה בראש העין - שם הוסגר לידי המשטרה הצבאית - כעבור זמן קצר, הוחלט לשחרר את האברך | הפרטים המלאים (חדשות, חרדים)
ר' יפת בן ה-72 ממושב עזריאלי אובחן כסובל מטרום אלצהיימר חריף עד לאובדן יכולת הקריאה. לאחר חודשים של לימוד קבוע בכולל, נסוגו התסמינים לחלוטין | הרופא המומחה קבע בתדהמה: "המחלה נעלמה ללא טיפול קונבנציונלי" (חרדים)
הוא עומד על במות מוארות ומשמח חתנים, אבל בלב הוא נושא זיכרונות ממחלקות טיפול נמרץ ורגעי פרידה קורעי לב • בריאיון חשוף ומטלטל בתוכנית "מאפילה לאורה" עם משה מנס, מספר הזמר יצחק חגירה על התינוקת שאיבד, הנס שקיבל במתנה, ועל הבחירה "לקום כמו אריות" מתוך השברים | צפו (אולפן כיכר)
משבר הגיוס: 2 עריקים חרדים נעצרו באופקים ובאר יעקב - סיקור נרחב | לראשונה מאז פרוץ משבר הגיוס: החרדים מתכננים מאבק אסטרטגי על דעת הקהל | המאבק המתוקשר של בנט עם ינון מגל - והקשר לקמפיינים האגרסיביים בתקשורת | למרות מועמד 'דגל התורה': מועמד ש"ס ניצח על חודו של קול | "סעודת יתרו": מה המקור למנהג? סיקור נרחב מסדרת האירועים ב'כסא רחמים' (מעייריב)
דרמה בבית המשפט: אבי המשפחה ביקש לחייב את רעייתו במזונות בטענה כי עסק תשמישי הקדושה שבבעלותו אינו רווחי • האם הציגה תמונה הפוכה: "הכנסות במזומן וטיסות לחו"ל" • פסק הדין המטלטל: האב חויב ב-9,000 ש"ח מזונות חודשיים למרות זמני שהות שווים (חוק ומשפט)
פרסום ראשון | המשטרה הצבאית הגיעה הלילה לביתו של אברך שהתחתן בחודש האחרון, על מנת לעצור אותו בעוון עריקות. מדובר באברך צעיר שלמד בישיבה חשובה, לא הסתובב בשום מקום ולא היה 'בעייתי' | הבוקר יעלו העסקנים לגדולי ישראל על מנת להתייעץ איתם מה לעשות ואיך לפעול הלאה (חדשות)
הסברתי שוב, בצורה ברורה ומכבדת (אני אברך,
אחרי הכל), שאני לא צריך לשלם בכלל, ואני זה שפועל בחסד. אבל הוא הסביר לי שיש לו
הכל מצולם, ורואים שאני אשם בזה. "חשוב מאוד שאל תגרום לעודד שהבלנדר יעלה לו
לראש, הוא מסוכן הבנאדם" הוא הפטיר באיום (מגזין כיכר)
הבוקר, כאשר מסביב יהום הסער סביב הישארות החרדים בממשלה, אברכי הכוללים היו בדרכם לסדר א' - לשקוד ולעמול על התורה הקדושה, כפי שעשו אבות אבותינו | אברך חשוב, מספר על התחושות שלו מההסעה הבוקר כאשר הגיעה הידיעה על הוראת גדולי ישראל בנוגע לפירוק הממשלה - בעקבות אי-ההסכמות בנוגע לחוק הגיוס (טור דעה)
בשעות הלילה המאוחרות ראיתי את עצמי מקפלת
בגדים מתוך שקים וקרטונים רבים של הרשתות הגדולות, מניחה אותם על המדפים בחנויות בסדר
מופתי. זו עבודת לילה שהשכר שלה גבוה מהרגיל, כך בכל פעם שיש הצעות כאלה מחנויות
שונות אליהם ניגשתי, אני מביאה את פרנסתי (מגזין שבועות)
אברך, כבן 30, הותקף לאחר שביקש משני צעירים לעבור בכביש ביום שישי שעבר | התקיפה, שהחלה בצעקות והפכה לאלימה במיוחד, כללה הטחת משקולת בראשו לעיני ילדיו | המשטרה פתחה בחקירה, ותגובות זועמות נשמעו בעיר בעקבות האירוע הקשה (חרדים)
האברך המדובר, עבר את המסלול החרדי הקלאסי, אך בכל השלבים היה לו קשה מאוד. היו לו בעיות קשב וריכוז, כעס על ההורים ועוד, שגרמו לו לשנוא ללמוד תורה, יום אחד האברך התפוצץ והחליט לעזוב את הכולל, כך אשתו הצילה אותו | מרדכי רוט בעוד סיפור חשוב (מגזין כיכר)
חזקי, אברך צעיר ממודיעין עילית, מגולל היום בפני 'כיכר השבת', סיפור הזוי עם המון אטימות וחוסר התחשבות | לדבריו, המשטרה אילצה אותו יחד עם רעייתו ובנם הקטן, להישאר במחסום עופר, בשל טעות אנוש, וגרמה לו לחלל שבת בכוח, למרות התחנונים שלו ושל אשתו שנכנסה לטראומה מהמקרה | המשטרה בחרה שלא להתנצל בתגובתה ואף האשימה את האברך (חרדים)