נבחנים במסלול הדיינות במבוכה - בעקבות שינויים בלוחות הזמנים. בעוד האברכים מתריעים על פגיעה, ברבנות הראשית מסבירים כי מדובר בהוראת שעה שנועדה להתאים למציאות המלחמה, ומביעים נכונות לבחון הקלות לטובת הלומדים (חרדים)
חמישים משפחות המשתייכות לקהילתו של הרב רובינשטיין הודיעו כי הן אורזות את המזוודות ועוזבות את ישראל. הרקע: חוסר יכולת לעמוד בעול המשכנתאות הכבד והמחירים שמרקיעים שחקים, בצעד המבטא את הייאוש הכלכלי הגובר בציבור החרדי (חדשות חרדים)
הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה גלויה נגד איש העסקים חיים ליב קפלן בחשד להונאת משקיעים חרדים בהיקף של מעל 200 מיליון ש"ח. המיזם המבטיח לכריית זהב באתיופיה התגלה כפירמידה משומנת, תוך התעלמות מוחלטת מהוראות הרשות לעצור את הגיוס (בארץ)
בשיח מרתק עם אברכי היישוב הישן מבית שמש התייחס הגאון הינוקא בכאב לסוגיית גיוס בני הישיבות, השווה את המצב לגזירות העבר, והדגיש כי התשובה לגזירות היא זהירות מביזוי לומדי התורה, ריבוי אהבת חינם ואחדות בתוך עולם התורה | ומה הגירסה האמיתית לסיפור עם רבי עמרם בלוי? • צפו (חרדים)
במעמד "כבוד התורה" שנערך בסוף השבוע לכבוד אברכי הכוללים הספרדים בביתר עילית, נשא דברים הפוסק הגאון רבי בנימין חותה, והביע מחאה מלב כואב ודאב על מצבם של בני הישיבות | "הגענו למצב חסר תקדים ומזעזע. בחורי ישיבות חשים מושפלים ונרדפים. המצב הגיע לידי כך, שבחורים הזקוקים לטיפול רפואי חוששים להגיע לבתי החולים, שמא ייעצרו שם" | צפו בדבריו (חרדים)
למה קשה כל כך לשחזר את ה"אורות" של ימי הישיבה? האם חצי שעה של לימוד באמת נחשבת אחרי יום עבודה מתיש? ואיך חטא המרגלים קשור לתחושת ההחמצה שרבים מאיתנו חווים? שיחת חג מיוחדת באולפן עם אלי גוטהלף ואברימי כהן מציפה את השאלות הכי כואבות של בוגרי הישיבות שיצאו לעולם המעשה, ומעניקה כלים מרתקים ומלאי אמונה לקראת קבלת התורה. פרויקט מיוחד (חג השבועות)
במשך שנים נדמה היה שהמאבק על עולם התורה מתנהל בעיקר בבתי המדרש ולהבדיל בכנסת | כתבתו של יאיר שרקי והסערה סביב דבריו של הרב מאיר קסלר מציפות שאלה שלא רבים העזו לנסח בקול: האם נשות האברכים, שנושאות על כתפיהן את עולם הכוללים, הופכות גם לכוח שמעצב מחדש את דמותו של הבית החרדי ואת מקומו של בן התורה בתוכו? | תקרת הזכוכית מתנפצת (מגזין כיכר)
הרבנים הראשיים לישראל הגיעו לסיור במתחם הבחינות של הרבנות הראשית בבנייני האומה, שם נבחנים בימים אלו כ-4,000 אברכים. הרבנים בישרו על שינויים צפויים במבנה המבחנים במטרה להגביר את העיון ולהבטיח יציבות ארוכת טווח במערך ההסמכה (חרדים)
שעות של קורת רוח והתעלות נרשמו בצילו של האדמו"ר מפינסק קרלין, עת ערך סעודת ראש חודש ניסן מיוחדת לאברכי החסידות שנישאו בשנה האחרונה | במהלך השולחן נשא האדמו"ר משא הדרכה נדיר על בניית הבית היהודי על אדני התורה והחסידות • בסיום הטיש פצח האדמו"ר במחול נלהב עם כלל האברכים היקרים (חסידים)
במעמד מרגש ומרומם, חילק אמש הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך מעטפות "קמחא דפסחא" לאברכי כולל "תשובות והנהגות" שבראשותו | במהלך המעמד הסביר הגר"מ את פשר טרחתו האישית בסיפור ששמע לפני כשמונים שנה מפי הגר"י אברמסקי זצ"ל – סיפור החושף את כובד האחריות על כל צעד ושעל במצוות הצדקה | צפו בתיעוד מהחלוקה (חרדים)
המעצמה התורנית הגדולה בעולם התאחדה למעמד "מלכי רבנן" בהיכל ארנה בירושלים | קרוב ל-300 ראשי החבורות של הישיבה התייצבו על במה אחת | הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, עלו במיוחד לירושלים להשתתף באירוע ולהוקיר את עמלי התורה | צפו בתיעוד (חדשות חרדים)
פאנל 'כיפות שחורות' השבועי מתכנס ב'אולפן כיכר' לדיון נוקב על עתיד המגזר החרדי | הדילמה הדרמטית על תמיכה בתקציב גם בלי חוק הגיוס, היוזמה המפתיעה להקמת מפלגה של חרדים מודרנים, והעימות החזיתי על העוני במודיעין עילית והשאלה הנוקבת - מי אשם? | חברי הפאנל: אשר מדינה; אבי ארנטרוי; שלמה טייטלבוים ובני קמפינסקי • צפו בתוכנית המלאה והסוערת (כיפות שחורות)
תעצמו עיניים ותחשבו על מודיעין עילית. מה אתם רואים? מצד אחד - עיר של תורה, עיר של אברכים שמוסרים את הנפש על כל דף גמרא, חומר אנושי מהטובים שיש לעם היהודי להציע. מצד שני - תפתחו את העיניים - אתם רואים בורות בכבישים שדורשים ג'יפ 4X4 כדי להגיע הביתה, עסקונה שיושבת על הכיסא כבר שני עשורים בלי תחרות, ותשתיות שנראות, כמו משהו שבין ג'נין לדיר קדיס | צפו (דבר ראשון)
באיראן חוששים - אולי התרגיל של צבא ארה"ב הוא עוד "תרגיל" | מה באמת מסתתר מתחת לגן הבוטאני ביפו? | בגלל האיראניים: חגיגות ה-70 לוועידה המפורסמת מתקיימות לראשונה דווקא בישראל | מה עומד מאחורי ההבהרה החריגה בעמוד השער של יתד נאמן? | מהיום - לא צריך ללמוד בחברון ופוניבז' כדי לקבל דירה - אפשר ללכת לסורוצקין (מעייריב)
בין כל מאות הכוללים והיכלי התורה, בולט מקום אחד שוקק חיים ואהבת תורה - המיועד לעמלי תורה שראו דבר או שניים בחייהם |עשרות אברכים בגילאי למעלה מ-70 יושבים ושוקדים על תלמודם כבני ישיבה צעירים (עולם הישיבות)
מכתבים נדירים שנחשפו בימים האחרונים מוכיחים כי מאז מקדם, גם כאשר היתה דחיית גיוס לבני הישיבות, הדבר הותנה במפורש - על ידי מרנן הגראמ"מ שך והגראי"ל שטיינמן זצ"ל - בכך שמדובר במי שיושב ולומד ברצינות ותורתו אומנותו, כאשר אף בחורים חולים שלא יכלו לשבת וללמוד - הוצאו מההסדר (עולם הישיבות)
מעקב 'כיכר השבת': שנה לאחר המבחן, אברכים עדיין ממתינים לתוצאות הרבנות והדיינות, ורובם מודאגים מהעיכוב| ברבנות הראשית הגיבו למערכת: "מאז 'חרבות ברזל' גדל פי 4 מספר הנבחנים, מה שיצר עומס משמעותי על הבודקים. בימים הקרובים יצורפו דיינים נוספים ויתפרסם מכרז לעוזרים הלכתיים, כדי להאיץ קבלת ציונים (