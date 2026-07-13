כיכר השבת

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לכבוד שבת

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אגד מתרחבת

אסף מגידו|מקודם
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עכשיו אצלכם

אסף מגידו|מקודם
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בבית שמש

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בהיקף רבע מיליארד ש"ח 

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ומי מינה אותו?

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עבור ציבור הנוסעים

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כיכר השבת
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