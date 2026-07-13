תיעודים מקוממים ומרתיחים שהגיעו לידי 'כיכר השבת': אירוע חריג התרחש בשעה באחרונה (שני) בירושלים כאשר נהג אוטובוס השתולל והכה נוסע | אלא, שלטענת הנוסע שהוכה בידי הנהג, כוחות המשטרה שהגיעו למקום בחרו דווקא להתעלל בו ולעצור אותו | צפו בתיעודים מהזירה המטורפת (חדשות)
כמדי שנה חברת אגד תשנע את רבבות העולים לציונו הקדוש של התנא רבי מאיר בעל הנס בטבריה - ביום ההילולה י"ד באייר ובערב ההילולה | היערכות לוגיסטית נרחבת ושינויים מהותיים במסלולי הקווים עקב חסימת ציר התנועה המרכזי בכביש 90 בשני הכיוונים | כל המידע על התחנות המבוטלות והמסלולים החלופיים לרווחת ציבור הנוסעים (תחבורה ציבורית)
בחברות אגד ודרך אגד מעדכנים על תגבורים נרחבים לקראת ימי הפורים | מסלולים ייעודיים בבני ברק ובירושלים באיסוף ובפיזור הנוסעים | מתענית אסתר ועד שושן פורים י"ג - ט"ו אדר תשפ"ו יופעלו מערכי תגבור ושינויים במיקומי התחנות בקווי "אגד" ו"דרך אגד" | כל הפרטים החשובים על השיפורים והשינויים לתועלת ציבור הנוסעים (תחבורה ציבורית)
אגד תפצה נוסע ב-40,000 שקל אחרי שנהג דרש ממנו לרדת מאוטובוס בטענה כי מדובר בקו "לבנות בלבד" | הנוסע תבע את החברה בעילה של הפליה אסורה ופגיעה בזכות לכבוד ולשוויון | מאגד נמסר כי הנהג פעל בניגוד לנהלים וננקטו נגדו צעדים משמעתיים | משרד התחבורה הודיע כי נפתחה חקירה פלילית (בארץ)
בוועידת העסקים הציג יו"ר אגד, מר אמיר לוי, את תנופת ההתחדשות של החברה והגדיר אותה כ"חברה קלאסית לשוק ההון" | על מצוקת הפקקים: "צריך 'לשטוף' את המדינה בנתיבי תחבורה ציבורית" | לוי קרא למינוי דחוף של ממונה על התקציבים במשרד האוצר
באירוע חגיגי ומרגש ציינה קבוצת אגד את פתיחת ימי החנוכה | אורח הכבוד הגאון רבי יגאל כהן שליט"א בדברים כואבים על הפיגוע באוסטרליה: "קיבלנו בשורה על האסון הנורא, צריך לזכור שאת החושך מנצחים בתוספת אור" | מנכ"ל הקבוצה הציג את תנופת הפיתוח האדירה של החברה בארץ ובעולם
למען כבוד השבת: אגד ודרך אגד מודיעות על סיום מוקדם של פעילות מספר קווים מבני ברק ואליה, לצד שינוי המסלולים – החל מיום שישי הקרוב | אלו תחנות יבוטלו, ואיזה תחנות חדשות יתווספו לרגל שינוי המסלול? | שימו לב: שינויים נוספים בלוחות הזמנים | קו 404 של דרך אגד יהפוך לקו מהיר | במוצ"ש אין שינוי בלוח הזמנים והפיזור יהיה בתחנות הקבועות
קבוצת אגד, המחזיקה בנתח שוק מרכזי בענף התחבורה הציבורית בישראל ומקשרת בין מרבית הערים החרדיות והיעדים שאליהם נוסע הציבור החרדי בישראל, מרחיבה את פעילותה באירופה: רוכשת 51% מחברת התחבורה הציבורית TOKS בליטא | כך תוכלו לנסוע אל האתרים ההיסטוריים היהודיים הפזורים ברחבי אירופה – עם חברות בבעלות אגד
טכנולוגיה ישראלית חדשנית משנה את פני התחבורה הציבורית במדינה עם אפליקציית EGG (אֶג) - מערכת תשלום וניווט מתקדמת המיועדת במיוחד לציבור שומרי המצוות | המוצר הדיגיטלי, שקיבל אישור מלא מחברות הסינון המובילות, מאפשר לנוסעים לוותר לחלוטין על כרטיס הרב-קו הפיזי ולנהל את הנסיעות שלהם דרך מסך הטלפון הנייד בלבד, תוך הבטחת חוויה נקייה מפרסומות ותוכן לא רצוי
בשטח שבין הקריה החרדית הוותיקה לשכונת קנה בשם (חפציבה) בבית שמש, יוקם מסוף אוטובוסים חשמלי וחדשני, שמעליו מתחם מגורים, שטחי מסחר ומבני חינוך - בתוכנית אחת שמגדירה מחדש את המרחב העירוני | אישור התוכנית על ידי אגד נדל"ן שבשליטת קרן קיסטון בוועדה המחוזית - קודם בזמן שיא של פחות משנה (נדל"ן)
ציבור הנוסעים החרדי קיבל אישוש נוסף לשביעות הרצון המרובה מפעילות אגד | דו"ח הבקרה החצי שנתי של משרד התחבורה קובע: אגד מדורגת שוב במקום הראשון | הדו"ח בודק באופן יסודי את איכות השירות של מפעילי התח"צ באמצעות מערכת בקרה רחבה הכוללת ניטור אלקטרוני של מיליוני נסיעות, סקרים בקרב נוסעים וביקורות תפעוליות בשטח (תחבורה ציבורית)
בשעות האחרונות הופץ תיעוד מזעזע בו נראים מספר בני נוער שתקפו באלימות אחראי מטעם חברת אגד באחד מרציפי האוטובוסים שבתחנה המרכזית בירושלים | בתיעוד נראים המוני בני אדם כשהם מתגודדים סביב אותו עובד, חלקם נראו תוקפים אותו, בעוד וכמה אחרים ניסו להפריד, בהם גם עובד אגד אחר (בארץ, תחבורה)
אגד ודרך אגד יפעילו מסלולים מיוחדים לציבור הנוסעים במהלך ימי הפורים - כדי להקל על התנועה בערים המרכזיות, במיוחד באזור בני ברק וירושלים | התגבורים והשינויים יאפשרו נסיעה נוחה ויעילה עבור הנוסעים הרבים הצפויים להשתמש בתחבורה הציבורית במהלך ימי החג (תחבורה ציבורית)
במסגרת התוכנית 'דבר ראשון', הגיע הרב דודי מרקוס מקים בית הכנסת 'מסוף הארזים' בירושלים לשיחה מרתקת | כיצד מפנייה קטנה הוא יצר הזדמנות לנקודה של ידיישקיט וקירוב הכוללת אפילו עמדת הטענה לשיעורים, תפילין ושיעורים | החלום שלו והמתיחות עם הרב הגדול (דבר ראשון)
אגד מתגברת את הקווים והנסיעות עבור ציבור הנוסעים להדלקות בחצרות הקודש בימי החנוכה | שימו לב: מסלולי איסוף והורדה מקוצרים למניעת עומסים, בבני ברק | מוקדי יציאה מיוחדים בירושלים, לצד תחנות ההורדה שיפעלו ללא שינוי (תחבורה ציבורית)
עבור הציבור החרדי המורגל בנסיעות בתחבורה ציבורית אין בכך הפתעה, אך עתה זה רשמי: דו"ח משרד התחבורה המסכם את נתוני המחצית הראשונה של 2024 ניתח את המדדים ומגלה, כי אגד ראשונה בכל הקטגוריות - בפער עצום מהממוצע הארצי (תחבורה ציבורית)
דו"ח הרשות הארצית לתחבורה הציבורית חושף את המספרים המלאים: אחת מכל חמש נסיעות בקו 7 לאלעד בוטלה • דן במקום השני עם 1.9% נסיעות שלא בוצעו • שיא שלילי: בין השרון לחולון נרשמו עשרות ביטולי נסיעות • אגד מובילה בשביעות רצון הנוסעים, חברת קווים בתחתית • מטרופולין: "הפקקים וההפגנות משבשים את השירות" (תחבורה ציבורית)
עם ההשקה המחודשת בעקבות הזכיה במכרז, 'מוביליס', חברת הבת של קבוצת אגד בפולין, מכפילה את פעילותה בתחבורה הציבורית בקרקוב | הדבר יהיה לתועלת ציבור גדול של נוסעים לפולין לקברי צדיקים שייהנו משירותי תחבורה ציבורית איכותית כמיטב המסורת של אגד שמחזיקה בחברה הפרטית הגדולה בפולין לתחבורה ציבורית (תחבורה ציבורית)