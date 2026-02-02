עם סיום ימי החג המרוממים של חודש תשרי בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב, זכו כלל הבחורים שהגיעו במיוחד מארץ הקודש להסתופף בצל קודשו, למעמד פרידה ייחודי | במעמד נשא האדמו"ר אמרות קודש בפניהם, ובהמשך עברו הבחורים להיפרד, כאשר האדמו"ר מעניק לכל אחד מהם אגוז מהאגוזים שתלו לנוי בסוכתו, לסגולה לשמירה, ברכה והצלחה (חסידים)
זה נראה כמו קינוח של קונדיטוריה יוקרתית, מרגיש כמו פינוק מתוק וממכר ומוכן בפחות מ-10 דקות עבודה | טראפלס תמרים עם חמאת שקדים ושוקולד מריר הם הלהיט החדש שמככב במקפיאים של מי שמבין באוכל טוב | מושלם לאירוח, לשבת, או לרגע שבו חייבים משהו מתוק אבל לא מתפשרים על איכות (אוכל ומתכונים)
אגוז גימטרייה חטא להזכיר 'שגם
חטא הוא בגימטרייה חטא' |
מדוע אין אוכלים אגוזים
בראש השנה |
בימי חורפי הוקשה לי
- ההגהה
המעניינת של צאצא הרמ"א על דברי הסב הגדול |
עד מתי אין אוכלים
אגוזים ומדוע נהגו לזרוק אגוזים בשמחת-תורה
| עץ
האגוז במהלך כל השנה (יהדות)
ככל הנראה, גרנולה היא ארוחת הבוקר הכי קלה שיש. שופכים חופן לקערה, מוסיפים יוגורט או חלב ופרוסות פירות טריים - וזהו! אלא שאם כבר בחרנו בארוחה בריאה לתחילת היום, למה לא להשקיע עוד קצת ולהכין אותה בבית? זה כל כך פשוט וטעים שחבל לא לנסות (מתכונים, אוכל)
הם אולי נראים לכם כדורי טראפלס ממכרים, אבל בפנים יש מרכיב סודי מפתיע במיוחד שישמור לכם על הגזרה לפני פסח. רמז? מדובר בפלאפל שהתחפש לטראפלס - וזה מעולה. מתכון לטראפלס אגוזים ושוקולד צי'פס באדיבות מחלקת התזונה של מותג Teka (מתכונים, אוכל)
עוגות אישיות מתוקות שמוכיחות: בריא זה דווקא ממש טעים. מתכון למאפינס בננה עם אגוזים או חמוציות, לבחירתכם. הכפילו כמויות, המאפינס יתחסלו לפני שתמצמצו. מושלם כנשנוש בוקר מלא אנרגיה או כקינוח אחרי ארוחה בשרית (מתכונים, אוכל)