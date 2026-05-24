מה שנחשב לפנינה אדריכלית בלב הטבע הפראי של נורווגיה, נסגר במפתיע בצו ביטחוני מחמיר לאחר שהתגלה כסיכון לאומי | תחת מעטה של זכוכית חד-כיוונית ועיצוב מודרני, הפכו השירותים הציבוריים הפופולריים לנקודת תצפית אידיאלית לאיסוף מודיעין על מתקני חלל רגישים (חדשות בעולם)
בשגרה היומיומית אנו חווים את המרחב כמשהו ניטרלי ונטול משמעות, אך מאחורי התאורה, הריח, המסלול והסידור האדריכלי מסתתרת מערכת מתוחכמת של דחיפות שקטות | הסוד מאחורי תכנון חללים שמנצל הטיות קוגניטיביות, ניצול של עייפות החלטה ודחפים אוטומטיים כדי לעצב צריכה, עבודה, תנועה והתנהגות חברתית | מסע מרתק אל המחשבה של 'אדריכלי התודעה' (פסיכולוגיה)
מסע בין מבנים עתיקים, קברים וחומות אבן - איך אדריכלות קדומה ניסתה להתגבר על המוות, ולעצב את הזיכרון, האמונה והמרחב האנושי מחדש ומה סוד אריכות הימים של יצירות אדריכליות בנות אלפי שנים? | בעקבות האתרים העתיקים בעולם (מעניין)
יש אדריכלים שבונים מבנים - ויש את משה ספדיה, שבונה עולמות | הילד הספרדי מחיפה שהרגיש מקופח ועקב בשקיקה אחר כוורות דבורים שגידל לבד, הפך לאיש שהרים מגדלים אל השמיים וחתם על כמה מהמבנים האייקוניים בעולם | זהו סיפורו של האדרכיל ששינה את הדרך שבה אנחנו חושבים על בתים, ערים ועולם |"טביעת אצבע" (מגזין כיכר)
ספריית אמנות עכשווית ראשונה בסין: שאנל וחלל Power Station of Art פותחות בשנגחאי את Espace Gabrielle Chanel - מרחב תרבותי חדש המשתרע על כ־1,700 מ״ר בתחנת כוח תעשייתית לשעבר, וכולל ספרייה עם עשרות אלפי כותרים, ארכיון לאמנות סינית עכשווית, אולם תצוגה ותיאטרון בן כ־300 מקומות (בעולם)
משרד האדריכלים הנורבגי הנודע Snøhetta זכה בתחרות הבינלאומית לתכנון "מוזיאון האמנות מפרץ צ'יינטאנג" בסין | המבנה, המשתרע על פני 18,000 מ"ר, מעוצב בהשראת תנועת המים ומציג מבנה גלי המתמזג עם הנהר ויוצר שער תרבותי חדש לעיר (אדריכלות)
בלב שכונת מגורים שקטה בצפון בוקרשט, בתוך רצועה צרה ולכאורה חסרת פוטנציאל ברחוב Bazilescu, יצרו אדריכלי סטודיו Vinklu פרויקט שמעורר השראה בקנה מידה בינלאומי: בית קפה קומפקטי בשם The Chapel, הבנוי כולו בזיגוג מזוקק ועיצוב מינימליסטי חכם | הפרויקט מצליח להפוך מגבלה גיאומטרית לאובייקט אורבני ייחודי תוך שימוש בחומרים טבעיים, השתקפות הסביבה והיכולת למצות כל סנטימטר (בעולם)
בצו נשיאותי שכותרתו "להפוך את האדריכלות הפדרלית ליפה" מחזיר הנשיא האמריקאי את הדגש על עקרונות אדריכלות קלאסיים כמדיניות מחייבת | מומחים וארגוני אדריכלים מביעים התנגדות למהלך שמבטל שישה עשורים של חדשנות (בעולם)
בעקבות הנזקים הכבדים שנגרמו למאות בניינים ודירות ממטחי הטילים האיראניים לעבר כל חלקי הארץ, שב לפעול במלוא הכוח מיזם "יחד בבית" של ארגון "איילת השחר" - מיזם חברתי המחבר בין משפחות שביתן נפגע לבין אדריכלים, מעצבי פנים ובעלי מקצוע מרחבי הארץ שנותנים את שירותיהם בהתנדבות (בארץ)