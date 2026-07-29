תיעוד בלעדי של אחד מבכירי המערכת כאן שמסתובב עם קפטן מרוקאי | יוסי עבדו בראיון מיוחד בדרך לחתונת אחיו| דרמטי: נער בן 16 שמציל חיים של ילד בלב ים | תופעת הטרמפיסטים: הדפיקות על השמשות, "טרמפ לחץ" והסכנות בכבישים | למה הראיונות בתקשורת הכללית עושים לנו נזק עצום | הרופא היהודי שרצח מטופלת (דבר ראשון)
הסיפור של היהודי הזה הוא לא סיפור פרטי. זו מגיפה שקטה שמחריבה אלפי בתים בישראל. אנחנו משקיעים הון בלהתכונן לחתונה, קונים דירות, סוגרים אולמות, אבל אף אחד לא מלמד אותנו את השיעור הכי חשוב בחיים: איך לריב | מרדכי רוט בסיפור חשוב (מגזין כיכר)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מאולמי מייפל בפתח תקווה ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "זה סוד האהבה" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים)
הרבה פעמים אנחנו לא מבחינים במצוקה של בן הזוג שלנו, ולמרות שנראה לנו שאנחנו בסדר - מאחורי הקלעים מתחוללת דרמה לא פשוטה | המטפל מרדכי רוט בעוד סיפור שהגיע לפתחו עם מוסר השכל חשוב מאוד לזוגות נשואים (מגזין כיכר)
למרות שאיש העסקים הגדול היה מוצף בחברים, הוא היה בטוח שאשתו לא באמת אוהבת אותו וברגע האמת היא תברח ממנו, עד שהגיעה העסקה שהוא היה בטוח שיצא ממנה מיליונר והכל התנפץ לו - ומי עמד לצדו ברגע האמת? מרדכי רוט בסיפור מטלטל (מגזין כיכר)
"למה הרגשתי שקופה? למה התחתנתי עם אשכנזי?" | חלי אלכמיסטר בתו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, נכדת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בשיחה נדירה עם הגאון הרב גיא אלאלוף, על פמיניזם חרדי, הגירושין שעברה והנישואין עם אשכנזי חסידי | צפו בשיחה המלאה (חרדים, משפחה)
יום בלי הלכות יחודיות, בלי תקיעות ובלי מצוות - אבל חז"ל קובעים שהוא כמו יום הכיפורים | מה באמת קרה בט"ו באב? מה סוד השידוכים, המחולות והאהבה הגדולה שיורדת לעולם? מסע מרתק בין הגמרא, הקבלה והנשמה היהודית (יהדות)
ברית נישואין - קשר תמידי שאינו קשור לרמת האהבה העכשווית, לשכל או לרגש העכשווי, ברית היא התחייבות: 'למעלה מטעם ודעת', ולכן: שום קלקול - לא מפר את קשרי הברית, אלא נותן: אפשרות לתקן | ורד וסנר במאמר מיוחד לתשעה באב (חסידים)
היא ניגשה לשמואל לאחר שיחה שהייתה ביניהם, וביקשה ממנו: "שמואל, אתה יכול לומר לי שאתה אוהב אותי?". שמואל קפא על מקומו. הוא לא ציפה לשמוע בקשה קשה כזו. מיכל המשיכה להביט בו כממתינה למוצא פיו, ואז בקול שקט, חנוק ורועד, שמואל הביט ברעייתו ואמר לה את המילים אותם לא הוציא במשך שנים מפיו (מגזין, זוגיות)
שמתי לב למשהו שחזר על עצמו מדי בוקר:
כשהייתי מוציא מהתיק שלי את הכריכים ומתחיל לאכול, מיכאל לא היה מוריד את העיניים
שלו מהם. ואני מהצד השני, מנסה לדמיין מה היה קורה אם לי הייתה פיתה כמו שלו (משפחה, מגזין)
הרבה פעמים הילדים לוקחים מההורים גם את הדברים השליליים, כאשר היהודי בן ה-50 הואשם על ידי בנו - בחוסר אהבה, הוא הלך לטיפול, שם הוא נפתח ופרץ את סגור ליבו ואת הכאב העצום אותו הוא נושא כבר ארבעים שנים (מגזין כיכר)
משפט אחד ברש"י על הפרשה, מקפל בתוכו את כוחה של האהבה, ועד כמה רחוקות תוצאותיה | הכוח העצום שבאהבה יכול להמיס את השכבות והקליפות הקשות שסביב הנפש | מדריך לחיים במשנתו של יצחק אבינו ֻ| טור מיוחד מאת אליסף כנפו (דעות)
לפני הכינוס של לב שומע, נכנסו ראשי הארגון לשיחת הדרכה מיוחדת במעונו של המנהיג הליטאי, שם שמעו ממנו איך צריך לטפל בנוער מתמודד, איך לדאוג להם ואיך להוקיר אותם | במסגרת השיחה, ראש הישיבה סיפר מספר סיפורים שקרו עמו ועם המשגיח הגרא"א דסלר זצ"ל, כשהיה בחור בישיבה | התיעוד (אקטואלי)