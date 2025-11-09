לפעמים, לאחר כל ההתרגשות של תקופת החתונה, אנחנו מגלים שהצד השני הגיע עם לב סגור| לא בגלל שהקשר החדש לא טוב, אלא כי משהו ישן עדיין כואב | יצחק לא חיפש מישהי שתחליף את שרה - הוא היה צריך תחושה של בית | ורבקה, בלי מאמץ, פשוט הייתה שם
יש נערים ונערות שגדלים במוסדות שהמוטו שלהם הוא: "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ", אבל אף אחד לא שואל מה קורה בתוך ליבם | למדתי בישיבות וראיתי מחנכים נפלאים ומסורים. אך הייתה חסרה רגישות נפשית. לא היה מרחב להיפתח, לדבר על הפחדים, על הספקות, על המאבקים הפנימיים | בחור בן 16 – מה עובר עליו? מה הוא חושב כששוכב בלילה? מה הוא מרגיש כשהוא נכשל? האם יש לו עם מי לדבר? או שהכל נשאר בפנים, מצטבר, תוסס? (חרדים, נפש)
תלמיד נכנס אליי, מותש, נסער, אחרי כמה ימים של חיכוכים עם הצוות. אמרו עליו שהוא חצוף, שהוא לא משתף פעולה, שהוא רק מחפש עימותים | היועץ החינוכי, הפסיכותרפיסט משה גכטמן, מומחה בעבודה עם מתבגרים ובקשיים חברתיים, בטור מיוחד (פסיכולוגיה)
האירוע הקשה שהתרחש בסוף השבוע בירושלים עדיין מטלטל את כולנו, אך עלינו מוטלת האחריות: "שימו לב אל הנער" | ולצעיר שנתקל בקשיים: "אם קשה לך - בקש עזרה. אל תישאר לבד. אל תרמז ואל תצפה שיבינו אותך לבד. פנה, אמור בקול ברור - בקש עזרה! זו לא חולשה - זו גבורה" (חדשות)
לפעמים אנחנו חוששים לעסוק בנושא מהחשש להזיק, אך המומחה מבהיר בצורה חד משמעית - "דיבור בצורה ישירה ואחראית מצילה חיים" | המספרים שלא נתפסים על היקף התופעה | מה אומרים למי שמתמודד ואיך מתמודדים עם מי שלא מסוגל לראות שום אור ושמחה | מתי חייבים אנשי מקצוע ואיך דווקא אנחנו יכולים להיות ההצלה | ריאיון מציל חיים עם יועץ התוכנית הלאומית למניעה (דבר ראשון)
בלעתי את הרוק והוצאתי שטר מתוך קופת הצדקה. שטר שהיה מונח שם מימים יפים יותר. "מבטיח לך שאני מחזיר לכאן שטר גדול יותר", אמרתי לקופה שהסתכלה עלי בדממה • סיפור מרטיט על אדם צעיר שהוצרך לבקש סיוע בפרנסה (מגזין כיכר)
יום תשעה באב, הוא יום ביטוי לאובדן. אובדן כללי של האומה, ובאיזשהו מקום, זמן לתת מקום לאובדן הפרטי שלך. לא שנה אחת של חיים באחורינו. ובמהלכן צברה כל אחת רגעי אובדן. כואבים יותר ופחות. רגעי אובדן של קשר קרוב. אובדן של תקוה, או אובדן של אשליה שהיית בטוחה שהיא פה. קיימת. ולאחר רגע התנפצה לך בידיים, והשאירה אותן מלאות חתכים, מדממות