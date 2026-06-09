חסיד ברסלב מביתר עילית שנעצר בגבול ושובץ לחרקוב, יועבר לתפקיד עורפי כרופא בבית הרפואה באודסה | המהפך הושג בזכות קשרים ענפים ומאמצים דיפלומטיים של רבה הראשי של אודסה, הרב אברהם וולף, מול צמרת הצבא | כעת הוא יזכה לקבל מעטפת דתית מלאה, אוכל כשר, בית כנסת ומקווה (חרדים)
כוחו של שיעור תורה אחד בשבוע: איגור בן ה-48 שמע על אברהם אבינו ע"ה והחליט לעשות שינוי דרמטי בחייו • לצידו, נער בן 15 מבית הספר היהודי ביקש מרצונו להיכנס תחת כנפי השכינה • צפו בתיעודים מהרגעים המרגשים מאוקראינה המדממת (חרדים)
בית הספר "חב"ד אור אבנר" באודסה נהרס ויצא מכל שימוש עקב גל הפצצות הלילה; ל-124 ילדי בית היתומים היהודי "משפחה אוקראינה" שלום | מטפלת סיפרה: "בקושי הספקנו לסגור את דלת המקלט, ואז הגיע הפיצוץ הגדול. הוא הרעיד את כל הרחוב, אך המהירות בה פעלנו, הייתה הפעם חשובה מתמיד" (יהדות בעולם)
הקהילה היהודית באודסה אבלה על נפילתו של צבי הירש זבירגזדע, בוגר המוסדות היהודיים בעיר ולוחם בצבא אוקראינה | רבה של אודסה ודרום אוקראינה הרב אברהם וולף: "צבי הירש מסר את נפשו במסירות נפש אמיתית – כחייל אוקראיני וכיהודי גאה" (בעולם)
לפיד ממשיך להביך - מאריך את ימיו "אחורה" | האם הפסוקים של הרמטכ"לים מלמדים על הבדלי הגישה? | איך הגיב האדמו"ר לשירה של הרב התימני? | יתום המלחמה האוקראיני חגג חלאקה - הסיפור המלא | הממשיך? בנו של האדמו"ר מויז'ניץ יערוך את סדרי הפורים (מעייריב)
עין לא נותרה יבשה, כאשר טוביה נ"י, תינוק יהודי שננטש בתחילת המלחמה באוקראינה, חגג השבוע את חגיגת ה"אפשערניש" - טקס התספורת היהודי המסורתי הנערך לילד יהודי בהגיעו לגיל שלוש, כשהוא מוקף באהבה ותקווה לעתיד טוב יותר | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
רוסיה ניסתה לחסל היום את נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי בשעה ששהה בעיר הנמל אודסה | מדובר באירוע דרמטי עוד יותר בהתחשב בעובדה שראש ממשלת יוון שהה עם הנשיא האוקראיני באתר באותה עת | המשמעות: רוסיה כמעט חיסלה את זלנסקי ויחד עימו מנהיג אירופי שחבר בנאט"ו (בעולם)
רבה של אודסה וקהילת תקווה, יצא לגלות עם קהילתו המונה מאות אנשים - בעקבות המלחמה - לרומניה, בשיחה מיוחדת לכתב 'כיכר השבת', הוא מפרט על הפחד שמכה שנית בקהילה הגולה, על היחס הרומני המיוחד ליהודים ועל התקוות לעתיד | צפו בריאיון מרגש ורווי אמונה (חדשות חרדים)
אוקראינה טוענת כי הצליחה ליירט מעל ל-20 מל"טים ששוגרו במהלך הלילה לעבר עיר הנמל אודסה | מאז סיום הסכם התבואה, במוסקבה תוקפים מעת לעת את עיר הנמל על מנת למנוע ייצוא של חיטה אוקראינית לעולם בכלל ולאפריקה בפרט (בעולם)
דיווחים ברוסיה על מחסן נשק של צבא פוטין שעלה באש, סרטונים של להבות ענק ופיצוצי משנה רצו ברשת מעומק רוסיה | במקביל למתקפה בקרים תקיפת ענק של טילי שיוט ומל"טים מתאבדים כנגד עיר הנמל אודסה, לאחר פקיעת הסכם התבואה (בעולם)
הידעתם שיש קהילה גדולה שהייתה עד לא מכבר באוקראינה - המגדלת במוסדות שלה מדי שנה מאות יתומים זרוקים, ולאחר מכן הם עוברים ללמוד בישיבות ובסמינרים הכי טובים בישראל? | חנני ברייטקופף ביומן מסע מטלטל מהקהילה שגלתה מאוקראינה לרומניה (מגזין כיכר)