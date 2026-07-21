דניאל גרנד, יהודי אורתודוקסי המתגורר במדינת אוהיו בארה"ב מצא את עצמו מוטרד על ידי העירייה המקומית לאחר שארגן מנייני תפילה בתוך ביתו, בטענה שהדבר דורש היתרים מיוחדים של בית כנסת | העירייה שלחה לו משטרה, ביקשה מהשכנים להלשין עליו ואף סירבה לפנות את האשפה מביתו | כעת זה מגיע לעליון של ארה"ב (חרדים)
תושבי העיר ווסטלייק שבאוהיו הופתעו לגלות אורח חלקלק ובלתי קרוא בשכונתם. שוטרים שהוזעקו למקום בעקבות דיווח על "זחילה בלתי רצויה", הצליחו ללכוד את פיתון המחמד האבוד ללא פגע | המשטרה המקומית לוקחת את האירוע בהומור: "היינו צריכים להיות מוכנים להכל" (בעולם)
ריצ'רד מאוהיו שבר את כל חוקי ההסתברות וזכה בלוטו פעמיים בפחות מחודש | אך בזמן שהפנטזיה חולמת על מותרות וכרטיס יציאה לחופש, המציאות מנחיתה אגרוף לבטן: הנס הסטטיסטי הזה יממן בסך הכל גג רעפים חדש | ניצחון נדיר על השיטה, שמסתיים במאבק ההישרדות הבנאלי של מעמד הביניים (בעולם)
שלושה ילדים מאוהיו עוררו מרדף משטרתי, כאשר נהגו ברכב שדווח כגנוב | לאחר שהתנגשו בבית סמוך, השלושה, בגילאים 8, 11 ו‑12, נמלטו ברגל, אך נלכדו במהרה | לפי דוח המשטרה, הילדים למדו לגנוב רכבים מצפייה בסרטוני יוטיוב (בעולם)
בתיעוד בלתי נתפס שפורסם בארה"ב, נראה צעיר שנעצר על כגניבה בזמן שהוא עדיין שוהה בחנות, כאשר לפתע הוא מוציא אקדח מתיקו ומכוון אותו לעבר השוטרים | לפי הדיווחים, הצעיר ניסה לירות באקדח ולא הצליח, כעת הוא מואשם - במקום בגניבה פעוטה - בניסיון רצח של שוטרים (חדשות)