חברת התעופה Centrum Air האוזבקית, מודיעה היום כי לאור הביקושים הגבוהים מישראל היא מוסיפה לפעילות קו טיסה שבועי מת"א לסמרקנד | לפי נתוני רשות שדות התעופה, במהלך ינואר-אוגוסט 2025 טסו לסמרקנד 16,286 ישראלים, גידול של 148 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (תעופה)
מסיפור משפחתי מרתק בברית המועצות ועד פיתוח בשר מתורבת בישראל: שיחה מרתקת עם ר' משה, מדען ורב קהילה, על השילוב המופלא בין עולם המדע המודרני לעולם התורה, ועל מסירות נפש של אבותינו לשמירת המסורת לאורך הדורות | הנוסע המתמיד הפרק התשיעי (מגזין כיכר)
מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן יצא למשימה כשרותית במפעל לייצור וודקה באוזבקיסטן וחזר עם תיעוד משכר של כל השלבים - מניקוי הבקבוקים - בוודקה, ועד למילוי והאריזה • ויש גם הצצה למפעל הבירה המקומי • צפו בתיעוד (מעניין)
לקראת ימי החופש הגדול ערכה המחלקה לדוברי צרפתית ביד לאחים סבב הרצאות נוסף בפריז שבו נטלו חלק כאלף חמש מאות נשים ונערות • הנואמת המרכזית הייתה בת ישראל שנישאה למוסלמי אוזבקי, סבלה ממנו קשות וחולצה במבצע מיוחד של יד לאחים • יד לאחים: בעקבות ההרצאות קיבלנו פניות לא מעטות • מאות נשים יהודיות הביעו את רגשי הכרת הטוב שהן חוות ליד לאחים על חיזוק זהותן היהודית והשמירה עליה מכל משמר • ההדים הרבים מצביעים על חשיבותה החיונית של פעילות המחלקה לדוברי צרפתית ביד לאחים (בעולם, שיווקי)