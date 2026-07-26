ירון זליכה בראיון מה הוא יעשה אם לא יעבור את אחוז החסימה בישורת האחרונה - והאם הוא מעדיף כלכלה או גיוס? | ישראל כהן מ'קול ברמה' זועק בריאיון: למה הנציגים הספרדים מביאים לאירועים רק זמרים אשכנזים? • צפו בתוכנית (דבר ראשון)
לוחמי מג"ב איו"ש חשפו הלילה במעבר רנתיס אוטובוס ובו תא מסתור מתוחכם שהוסלק מתחת לרצפת הנוסעים. בתוך התא הנסתר והצפוף אותרו 13 שוהים בלתי חוקיים מיהודה ושומרון שניסו להסתנן לישראל | צפו ברגע שבו הם החלו לצאת בזה אחר זה (בארץ)
כוחות גדולים של משטרה הוקפצו לרחוב קהילות יעקב בבני ברק, בשל חשד להימצאות מטען חבלה בתוך אוטובוס | חבלני משטרה פעלו בזירה ויחד עם הרובוט המשטרתי בדקו את החפץ החשוד - וכעבור זמן קצר שללו את החשד למטען חבלה (חדשות)
מחדל בטיחותי חמור מעורר דאגה בקרב מערכות החינוך: שוטרים הורידו מהכביש שמונה אוטובוסים רעועים, ששישה מהם הובילו תלמידים לבתי הספר כשהם סובלים מליקויים מכניים קשים ומסכני חיים. בין הממצאים הקשים: צלחת בלם שבורה, צמיגים מתפוררים ומערכות חירום מושבתות | צפו (בארץ)
חמישה תלמידים ממיסיסיפי הפכו לגיבורי היום לאחר שהשתלטו על אוטובוס נוסע שאיבד שליטה בעקבות מצב רפואי חרום של הנהגת | בתושייה מעוררת השראה, הילדים תמרנו את הרכב הכבד בבטחה לשולי הדרך והעניקו עזרה ראשונה שהצילה חיים (חדשות בעולם)
תאונה מחרידה בטרמינל המעבורות בבנגלדש הותירה מדינה שלמה בהלם לאחר שאוטובוס נוסעים איבד שליטה וצנח למצולות | האירוע הקשה התרחש בתוך שניות ספורות, כשהאוטובוס שקע לעומק רב עם עשרות נוסעים לכודים בתוכו (חדשות בעולם)
המשטרה עצרה בפעילות ממוקדת שני צעירים מירושלים שהתחבאו ביחידת דיור בעיר, בחשד לתקיפת נהג אוטובוס. הנהג סירה להוריד אותם במקום ללא תחנה ושלף גז פלפל. הם שברו את המראות וברחו. כעבור מספר שבועות מצאו את הנהג בשכונת רוממה - וסגרו חשבון (משטרה, בארץ)
הידרדרות דרמטית במצבו של הילד בן ה-11 שנפגע מוקדם יותר היום מאוטובוס ברחוב אבא שאול בביתר עילית. למרות שפונה תחילה במצב בינוני, בבית החולים הדסה עין כרם מצבו הוגדר אנוש, והרופאים נלחמים כעת על חייו. המשפחה מתחננת: "קירעו שערי שמיים" (בארץ, חרדים)
11 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קשה בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 25. צוותי מד"א פינו לסורוקה אישה במצב בינוני ועשרה פצועים נוספים. כוחות החילוץ חילצו מהאוטובוס 22 צעירים שהיו בדרכם ליעדם - האירוע הסתיים בנס ללא הרוגים |בכביש 40 סמוך למצפה רמון. אוטובוס ובו 50 נוסעים התהפך על צידו ליד אנדרטת רמת אליעזר | הכביש חסום והמשטרה קוראת לנהגים להתרחק מהאזור ולהשתמש בדרכים חלופיות.(בארץ)