העירייה מציגה כתב אישום חריף כנגד משרד התחבורה: המשרד מעכב תחנה מרכזית ומסרב להחזיר קווים • במשרד מבהירים: העירייה ביקשה שינויים שחייבו בחינה מעמיקה | המאבק על התחבורה הציבורית בעיר התורה - מעקב 'כיכר השבת' (כיכר בני ברק)
בפעילות ממוקדת של שוטרי תחנת עוז, נחשפה ועצרה המשטרה חוליית גנבים ממזרח ירושלים החשודה בגניבת חמישה אוטובוסים ברחבי הבירה בשבועות האחרונים. מעצרם של החשודים הוארך בבית המשפט, והחקירה נמשכת במטרה לחשוף מעורבים נוספים (בארץ)
משרד התחבורה השיק יחידת אבטחה מיוחדת לשיפור ביטחון הנהגים והנוסעים בתחבורה הציבורית. השרה רגב הבהירה: "אלימות בתחבורה הציבורית היא חציית קו אדום, והיום אנו עוברים ממילים למעשים. יחידת האבטחה המבצעית החלה לפעול בשטח" (חדשות תחבורה)
נתונים רשמיים חושפים: מאז הקמת הממשלה נמחקו כ-80 קווים שנסעו בעיצומו של יום המנוחה • "הציבור הדיר רגליו": משרד התחבורה ביטל השנה עשרות נסיעות נוספות לאחר שהתברר כי האוטובוסים נסעו ריקים • על פי בדיקת 'דה מרקר': למעלה מ-130 קווים בעלי היתר נותרו מושבתים מחוסר כדאיות • תיקון בחומת השבת (בארץ, תחבורה)
אנשי כוחות הביטחון ממשיכים לחקור במרץ את פרשת המטענים שהוטמנו באוטובוסים והתפוצצו בבת ים מתוך כוונה לבצע פיגוע המוני בזמן שעשרות אזרחים שוהים בהם | כוחות שב"כ בשיתוף המשטרה עצרו שני חשודים בחשד לסיוע לטרור ופגיעה בביטחון המדינה (בארץ)
שלושה אוטובוסים רקים התפוצצו הערב במקביל ב-3 חניונים שונים. בנוסף אותרו 2 מטעני נפץ נוספים שלא התפוצצו בשני אוטובוסים נוספים | ההערכה ראשונית במערכת הביטחון שמדובר בניסיון פיגוע משולב שיצא מיהודה ושומרון | נהגים בכל הארץ התבקשו לעצור נסיעות ולסרוק אוטובוסים | עדכונים (אקטואליה)
במסגרת התוכנית 'דבר ראשון', הגיע הרב דודי מרקוס מקים בית הכנסת 'מסוף הארזים' בירושלים לשיחה מרתקת | כיצד מפנייה קטנה הוא יצר הזדמנות לנקודה של ידיישקיט וקירוב הכוללת אפילו עמדת הטענה לשיעורים, תפילין ושיעורים | החלום שלו והמתיחות עם הרב הגדול (דבר ראשון)
יוסי עבדו בתחקיר מקיף על הכנות משרדי הממשלה לקליטת החטופים | איך נופל טיל על בית בלי שהדיירים שמים לב | הצעה להזדמנות עסקית נדירה עבורכם | מה פחות בריא, קולה רגיל או קולה דיאט | וגם, מה הסיפור של נהג אוטובוס אלים מחברת קווים, ורובוט מלחמה מסוכן (דבר ראשון)
דיווח ראשוני על אוטובוס שדרס מספר נפגעים בתאונת דרכים ברחוב ירמיהו בירושלים | חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי במקום ל-2 פצועים, בהם: גבר כבן 20 במצב קשה, בהכרה עם חבלת ראש ופצועה נוספת במצב קל | הפצועים פונו לבית החולים (בארץ)
האוטובוס לא הגיע? איחר? נתקלתם באלימות פיזית ומילולית? אחרי שהגשתם תלונה וזלזלו בכם - אתם יכולים לתבוע ולקבל פיצויים • איך עושים את זה, מי הפוסק שמתיר, מה הסכומים ועד כמה זה באמת תמיד משתלם? • למה לכעוס אם אפשר להרוויח... (תחבורה)
אחרי ההצלחה של פיילוט התשלומים של חברת אגד בנסיעות בגוש דן, הערים ירושלים, חיפה ואילת מצטרפות גם הן להסדר • הרשות הארצית לתחב"צ מסרה: "במהלך הקיץ הקרוב, יצטרפו כ-400 אלף נוסעים ביום לשירות התשלום עבור הנסיעה באמצעות כרטיסי אשראי" (חדשות בארץ)
האוטובוסים של התחבורה הציבורית מלאים עד אפס מקום בגברים ונשים בשעות העומס, כעת פוסק עמוד ההוראה הגר"י זילברשטיין, כי אין היתר לנסוע בצורה כזו, ואף הוסיף שמצוה להגביר את תדירות האוטובוסים או לסדר הסעות מיוחדות לתלמידים והתלמידות | הפסק המלא (חרדים)
בהתאם להנחיות כוחות הביטחון, משרד התחבורה ממשיך להקצות בהערכות מוגברת אוטובוסים ונהגים רבים שגויסו למאמץ הלאומי. על כן, צפוי דילול משמעותי ביותר בשירותי התחבורה הציבורית בכל רחבי הארץ. "על הציבור להימנע מנסיעות שאינן חיוניות ולדחות את נסיעותיו", נמסר ממשרד התחבורה (חדשות בארץ)