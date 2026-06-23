ילד בן 11 על הרצף האוטיסטי נעלם אתמול מהוסטל באשדוד • משטרה וזק"א ערכו חיפושים נרחבים • תושב ירושלים זיהה אותו ברחוב אוהלי יוסף והתקשר למוקד זק"א • "זהו רגע מרגש שממחיש את הכוח העצום שיש לערנות הציבור" (חרדים)
בפודקאסט של אלי גוטהלף נעם פרידמן מספר על ההתעללות שחווה בבית הספר, הקרב הקשה מול הפרעות האכילה והחרדות, הרגע שבו קיבל אבחנת אוטיזם שהפילה עליו ״100 טון״, והמאבק העיקש להתגייס לצה״ל למרות הכל. זהו סיפור על ילד שחיפש מקום בעולם, ועל צעיר בן 22 שמסרב לתת לשום כותרת להגדיר אותו. | צפו (כיכר FM)
הכרעה ערכית באשדוד: בית המשפט דחה בקשת שכנים למנוע אכלוס בית מגורים בילדים על הרצף האוטיסטי. השופט יהודה ליבליין מתח ביקורת חריפה על התנגדות השכנים, קבע כי מדובר בתופעת "לא בחצר האחורית שלי" והדגיש את החובה המוסרית לשילוב (חוק ומשפט)
האם החרדים עומדים להחרים את תנובה, ומה יקרה כשכולנו לא נשלם משכנתא? | למה לחתן זוג מיוחד? שיחה עם מנהלת המוסד | האם יש כייס ברכבת הקלה ומה קורה כשגנב נופל לידיו של אלוף ג'יו גיצו? | איך הגיע חנוכיה יקרה לרכב האלטע-זאכן | האם ממציא השיטה הפופולארית שם קץ לחייו וראיון חנוכה ביפן? (דבר ראשון)
סקירה שפורסמה ב-BMJ בחנה עשרות מחקרים על שימוש באקמול (פארצטמול) במהלך הריון ואת הטענות על קשר לאוטיזם או הפרעות קשב אצל ילדים | מהממצאים עולה כי איכות הראיות הקיימות נמוכה, ומשקלה של גנטיקה וסביבה משפחתית גבוה בהרבה מכפי שסברו בעבר | איגודים רפואיים מבהירים: ההמלצות הקיימות - לשימוש אחראי בעת הצורך - נותרות בעינן (בריאות)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קבע לפני שבוע בהצהרה שמסר כי פרצטמול, המוכר בישראל כ'אקמול', הוא מסוכן עבור נשים הרות וגורם למומים ואוטיזם בעוברים, לא עלינו | טראמפ דרש משר הבריאות מתנגד החיסונים קנדי לאתר את הגורם לאוטיזם, והחליט: האקמול אשם (חדשות, בעולם)
מחוקקים, אנשי מקצוע והורים במעמד מרשים ומרגש בכנסת: אירוע הוקרה מיוחד למשפחות ילדים עם אוטיזם בישראל | בהשתתפות שרים וח"כים נחשפו סיפוריהם האישיים של אישי ציבור - הורים לילדים מיוחדים | אירוע ההוקרה, שהתקיים בשיתוף רשת 'שתילים', הציף את האתגרים המשמעותיים בחייהם של ילדים עם אוטיזם ומשפחותיהם, לצד מחויבות הדרג הפוליטי לקידום זכויותיהם (חרדים)
בהשתתפות ראש העיר וצמרת העירייה התקיים טקס קביעת מזוזה חגיגי וחנוכת הבית לבית הספר 'בית מרים', בית ספר תקשורת מיוחד לבנות, המעניק מענה מקצועי ומותאם לבנות עם ASD הוקם על ידי רשת 'שתילים' | ראש העיר הרב שמואל גרינברג הדגיש את הבחירה המקצועית של רשת 'שתילים' בצוות החינוכי הטוב ביותר (חרדים)
לרגל יום האוטיזם הבינלאומי, השתתף מייסד ומנכ"ל רשת 'עלה' לילדים ואנשים עם מוגבלויות, הרב יהודה מרמורשטיין, בדיון משותף שערכה ועדת הבריאות עם ועדת החינוך של הכנסת. במהלך הדיון התבטא הרב מרמורשטיין בחומרה מול משרדי הממשלה וחברי הכנסת המתעלמים מהצורך הבוער במתן תקצוב הולם לצורכי האוכלוסייה עם המוגבלויות בישראל (בארץ)