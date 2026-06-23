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אוטיזם

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שעות של חיפושים

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ריאיון מיוחד | צפו 

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13

דחה תביעת שכנים

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1

דבר ראשון | התוכנית המלאה

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5

מחקר חדש חושף

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1

"גורם לאוטיזם"

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3
ש

רואים את הילד מבפנים

כיכר בשיתוף טיפולי|מקודם
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בשיתוף רשת 'שתילים':

כיכר בשיתוף שתילים|מקודם

ש

טקס קביעת מזוזה

כיכר בשיתוף 'שתילים'|מקודם
ש

בדיון מיוחד ביום האוטיזם

כיכר בשיתוף עלה|מקודם
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3

דיין האמת

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24
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13

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21

השפילו אותו; "יהודון"

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51

משפחת ילדי האוטיזים

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נס של ממש

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כיכר השבת
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