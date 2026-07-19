לא משנה כמה תכננתם את המסלול, כמה השקעתם באריזות וכמה פעמים בדקתם שלא שכחתם כלום - בסוף תגיע מהמושב האחורי השאלה שאי אפשר לברוח ממנה: "מה אוכלים?" בדיוק בשביל הרגע הזה מצאנו פתרון טעים, מהיר ונוח, שמחכה לכם כמעט בכל מקום שאליו תצאו בבין הזמנים - ואפילו מגיע עד הצימר (אוכל)
מהפיתה החמה ועד כדור הפלאפל האחרון - אפשר להכין בבית ארוחת פלאפל שלמה, פריכה, טרייה ומלאה בכל מה שאוהבים: חומוס קרמי, סלט קצוץ, טחינה וצ'יפס זהוב. זו ארוחה מושלמת לתשעת הימים וגם לחופש המתקרב, ואפשר להתאים אותה לזמן ולכוח שיש לכם - להכין הכול לבד, לבחור רק שניים-שלושה מרכיבים ביתיים ואת השאר לקנות, ועדיין להגיש ארוחה מגוונת וטעימה (אוכל ומתכונים)
המוזמנים נכנסים, העיניים נפתחות לרווחה, והניחוח המזמין ממלא את החלל. השולחן עמוס בכל טוב: צבעוני, עשיר, מוקפד - כזה שפשוט אי אפשר להפסיק לצלם. עכשיו, תחשבו עליכם - המארחים. אתם פנויים ליהנות מהרגע, בלי הלחץ של המטבח ובלי הניסיונות להבין איך הכל יתקתק בזמן.
זה בדיוק מה שקורה כשבוחרים ב"עלמל׳ה" | 5% הנחה על אירועי בוטיק ל-20 המזמינים הראשונים! (אוכל)
מי מנסה להפחיד אתכם מפני פלפלים שקיקי תה ונייר טואלט והאם שמן קנולה באמת מזיק לבריאות? | הדיאטן ברוך רוזנשטרק עושה סדר מדעי בבלבול הגדול באולפן עם משה מנס | האמת על כולסטרול בביצים, הטירוף הכלכלי שמאחורי מוצרי החלבון המועשרים, ולמה "ניקוי רעלים" זו אשליה פסיכולוגית מסוכנת | המדריך השפוי לאורח חיים בריא לאורך זמן (תהיה בריא)
נשיא ארה"ב הידוע כחובב בשר, נאלץ במהלך ביקורו לוותר על ההמבורגר האהוב עליו לטובת בשר צלוי היטב, בדיוק כמו שהוא אוהב | הסינים ניסו לשלב אוכל מערבי בתפריט עם נגיעות סיניות, ולהתאים את עצמם לטעמיו של נשיא ארה"ב | זה מה שהוא אכל (בעולם)
האם הייתם מאמינים שאדם מסוגל לעכל 9 טונות של מתכת וזכוכית? אז אולי תופתעו לגלות ש"מר אוכל-כול" היה בעל תפריט מגוון הכולל עגלות סופרמרקט, טלוויזיות ואפילו מטוס ססנה שלם | זהו סיפור חודר בטן של מישל לוטיטו ו"תסמונת פיקה" שמאיימת על כל מה שזז ונח | הכל אכיל (מגזין כיכר)
אחד המאכלים האהובים ביותר בעולם הדגים הוא החריימה - הדג הצפון אפריקאי המסורתי | השף חיים ויטאל כהן צדק מלמד איך להכין את הבסיס הסודי של הדג הטריפולאי - פלפל צ’ומה, ואת הרוטב העשיר שממנו נולד אחד המאכלים האהובים במטבח הצפון אפריקאי (אוכל ומתכונים)
מחקר חדש חושף כי תושבים באירופה בתקופה העתיקה לא הסתפקו בעופות ובבשר, אלא בישלו מנות מורכבות שכללו תערובות של צמחים, זרעים ודגים שונים | שילוב של ניתוח כימי מתקדם ובחינה מיקרוסקופית פתח צוהר מפתיע אל המטבח הקדום שלפני יותר מארבעת אלפים שנה (בעולם)
שבת תכף כאן וגם פורים נושף לנו בעורף, המטבח נראה כמו זירת פיגוע של קמח ותחפושות, והלחץ בשיא?
במקום לבשל מנה-מנה ולסיים עם דמעות בעיניים, הגיע הזמן לעבור לשיטת "פס הייצור" המחתרתית.
המדריך שיגרום לכם לתקתק סעודות המוניות ב-4 שעות, ולהגיע למגילה כשאתם האורחים בבית של עצמכם (מאמע, אוכל)
יכול להיות שברגע זה ממש, בלי להתכוון, אתם מגישים לילדים שלכם מנה של כימיקלים רעילים יחד עם ארוחת הערב? מה שנראה כמו שריטה קטנה ותמימה על המחבת האהובה שלכם, הוא למעשה פתח לשחרור חומרים מסוכנים שחודרים ישירות לתוך האוכל ומשם למערכות הגוף | האם המחבת שלכם היא כלי בישול או פצצת זמן בריאותית? (אוכל)
בזמן שאתם מחכים שהתנור יתחמם, השכנים שלכם כבר סיימו להגיש שניצלים קריספיים וניקו את המטבח בנגיבת מגבון אחת. האם אתם תקועים עם המכשיר הלא נכון שגוזל מכם זמן יקר, או שאתם פשוט לא יודעים איך להשתמש בו? יצאנו לבדוק מי באמת המלך של המטבח היהודי, וגילינו הבדל אחד קריטי שיחסוך לכם אלפי שקלים ועשרות שעות עבודה (אוכל, מאמע)
שכחו מכל מה שידעתם על הכנת פירה או סלט תפוחי אדמה: הטריק הגאוני הזה, שמשגע את המטבחים ברחבי העולם, יגרום לכם לזרוק את הקולפן לפח ולהוריד את הקליפה בתנועת משיכה אחת חלקה | הנה הסוד שיהפוך את המטלה הכי שנואה במטבח לרגע קליל (מאמע, אוכל)
צביה צור- מהצמד 'צביקוש ורינת' על ארוע לנשים בשעה שלא תאמינו | גל בידרמן וקרן אדלר- שחקניות יוצרות, על ההצגה הקומית שלהן "שוקלות מחדש" | נחמה- בראוניס ב3 דקות | ופרשת השבוע, מוזיקה נשית ועוד... בעריכת והגשת אסתי גרינברג
400,000 סועדים וביקורות מרחבי העולם הכריעו: נמצא המטבח הטוב ביותר בתבל, והוא מציג נוסחה מפתיעה ששמה סוף לעידן הבישול המתוחכם | בזמן שישראל נפקדת מהדירוג, המדינה שקטפה את הפסגה מוכיחה שחומרי גלם טריים ופשטות הם כל מה שצריך כדי להביס את מעצמות האוכל הגדולות ביותר (חדשות בעולם)