שיעור הפריון העולמי נחצה בחצי בתוך שישים שנה בלבד, כשמדינות רבות כבר מתקרבות לילד אחד בלבד לאישה | מדוע הירידה הנוכחית מפתיעה אפילו את המומחים, מה הקשר לסמארטפונים ואיזו מדינה "הקדימה את זמנה" ב-15 שנה? (חדשות בעולם)
הפיזיקאי דייוויד גרוס טוען כי הסיכון למלחמה גרעינית עלה משמעותית, ומעריך סיכוי של 50% להכחדת האנושות בתוך עשרות שנים | במקביל, הוא מזהיר כי המרוץ המדעי להבנת היקום עלול להיקטע לפני שיגיע לקו הסיום (בעולם)
מחקר בינלאומי רחב היקף קובע כי מספר בני האדם החיים כיום על פני כדור הארץ גבוה בהרבה מיכולת הנשיאה הטבעית של המערכת האקולוגית | לטענת החוקרים, האוכלוסייה העולמית - שמנתה בראשית 2026 כ-8.3 מיליארד איש - חורגת ביותר מפי שלושה מהיקף בר־הקיימא של כ-2.5 מיליארד בני אדם בלבד | הם מזהירים כי עשרות שנים של שימוש מואץ בדלקים מאובנים והפקה בלתי מרוסנת של משאבים דחקו את גבולות הסבילות של הפלנטה (בעולם)
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מפרסמים ביום האחרון של השנה נתונים מרתקים על האוכלוסייה בישראל | כמה אזרחים מתגוררים כיום בישראל, כמה מתוכם יהודים וכמה ערבים. כמה נולדו השנה וכמה נפטרו וכמובן הנתון המדאיג - כמה ישראלים עזבו השנה את ישראל ומנגד - כמה עלו לישראל מהתפוצות | הנתונים (חדשות)