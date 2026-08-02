רשות האוכלוסין משנה את נהלי הבדיקה בנתב"ג: נוסעים עם צו עיכוב יציאה ייחסמו כבר בצ'ק-אין ולא במעבר הדרכונים | רשות האוכלוסין וההגירה: "מטרת השינוי היא לייעל את תהליך היציאה מהארץ וליידע את הנוסעים כי יש נגדם צו עיכוב יציאה, כבר בתחילת התהליך ולא לאחר שעברו את כלל התהליך" | השלכות על אלפי חסידים לקראת ראש השנה (תעופה)
ישיבת חירום התקיימה בקייב לקראת הגעת עשרות אלפים לאומן בראש השנה, אך במקביל מתגלה קושי בישראל. רבה של אומן רבי יעקב ג'אן פנה למירי רגב בבקשה דחופה להסדיר חניה למטוסים בנתב"ג, מחשש כי חוסר במקומות ימנע מרבבות הנוסעים להגיע ליעדם (חרדים)
בשורה טובה לאלפי העולים לאומן: לאחר שיפוץ ממושך רווי אתגרים ומניעות, נפתח המקווה המיתולוגי והיחיד הסמוך לציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב | כפי שהבטיח הרב ישראל מאיר גבאי, הכניסה למקווה ללא כל תשלום (חסידים)
ההכרעה שמעסיקה את אלפי הישראלים בחו"ל: הראשון לציון הכריע בשאלה האם תותר קריאת פרשת 'נשא' לבני הארץ השוהים בחו"ל בעיצומו של יום טוב שני של גלויות | וגם, המנהגים הנסתרים, החסידים בארץ שלובשים בגדי שבת ביו"ט שני כאות הזדהות עם תושבי חו"ל, ואלו שמניחים תפילין בסתר? פסק ההלכה המלא בפנים (חרדים)
אם צעירה בת 27 לשני ילדים, נפטרה בבית חולים באומן שבאוקראינה לאחר מחלה. נציגי ומתנדבי היחידה הבינלאומית של זק"א פעלו להסדרת הטיפול בכבוד המת ולזירוז הליך השבתה לישראל | הלווייתה צפויה להתקיים בקרית ארבע (חרדים)
הוא מתעורר בכל בוקר לשאלה "מי אתה צבי סוכות?", נלחם על תקציבי "אומן" כאילו היו הצגת תיאטרון • בראיון מקיף עם משה מנס אנחנו מנסים להבין איך הפך הנער מהגבעות ליו"ר ועדה שמטיף לממלכתיות • הדמעות בקבר יוסף, על הבן שהוא פוגש רק בשבתות, ועל השאיפה המפתיעה שלו: "להביא את הבעל שם טוב למסדרונות הכנסת" | צפו (דבר ראשון)
לאחר הטרגדיה הקשה באומן שבאוקראינה, שם נפטר סמוך לכניסת השבת האברך הצעיר הרה"ח ר' נחמן ברגר ז"ל, מחשובי חסידי ברסלב, ארונו עושה כעת את דרכו ארצה | אמש, תחת קור עז, התאספו מתפללים רבים מתושבי העיר אומן והאורחים השוהים בעיר בחצר הציון הקדוש כדי לחלוק לו כבוד אחרון (חרדים)
אירוע חומ"ס בגן ילדים בירושלים: 15 ילדים נפגעו | האברך מאומן שנפטר מה"רוצח השקט" - והמדריך שיציל את חייכם | הרב הראשי של קייב בראיון | המעצר המזעזע בטעות בקריית ספר והקשר לפחד מהגיוס | וגם: פרידה מהגאון רבי חיים אילוז זצ"ל • המהדורה המלאה
בהלה בגבול מולדובה אוקראינה: בעקבות הפצצה רוסית בדרום מערב המדינה, נסגר מעבר הגבול המרכזי שדרכו זורמים אלפי חסידי ברסלב לקראת שבת חנוכה • רבה של אומן בהודעה דחופה: "מדובר בפיקוח נפש, סעו רק דרך מעבר מוגילוב" • כל הפרטים (חרדים)
לקראת ימי החנוכה הקרבים ובאים, פרסם רב אומן מכתב מיוחד שבו הוא קורא לציבור לא להביא ילדים וקשישים לחנוכה בשל מזג אוויר קיצוני והפסקות חשמל | הרב מוסיף מתוך אחריות ציבורית הנחיות חשובות לחסידים העושים את דרכם לאומן בשיא החורף | המכתב המלא (חרדים)
ביקור ראש הישיבה הגרמ"ה הירש בצרפת: תיעוד מסכם | השר מהליכוד סייר באומן - המקומיים ערכו לו "מי שברך" | צעיר מבני ברק חזר לארץ - פקידי המכס נדהמו מתכולת כבודתו | לראשונה בתולדותיו כאדמו"ר - הרבי ממכנובקא בעלזא ישבות בעיר העתיקה | יום פקודת האדמו"ר הראשון שנטמן בארה"ב: סיקור נרחב | שבת חיי שרה בחברון: תמה היערכות הכוחות לקראת בואם של ההמונים (מעייריב)
היום נערך ביקור רשמי ומכובד בעיר אומן שבאוקראינה, כאשר השר זאב אלקין יחד עם הנהלת “נתיב” קיימו סיור מקיף במוקדי החיים היהודיים בעיר | את פני המשלחת קיבל רבה של אומן, הרב יעקב גאן, שאירח את המבקרים בחום ובהערכה | במהלך הביקור ערך הרב גאן “מי שברך” מיוחד לכבוד השר אלקין ולחברי המשלחת, והודה להם על פעילותם למען עם ישראל ועל תרומתם לחיזוק הזהות היהודית ברחבי העולם (חדשות)