השבוע בתוכנית: סרטוני אומנות מרהיבים |כמה חלבון אתם באמת צריכים ביום והשקר הגדול של תעשיית המזון | פירמידת הצרכים של מודיעין עילית | המקום בו פגיעה בגמל נחשב יותר מאישה | בנט והשקרים שלו | מלכודת ה-400 קלוריות | יצירת אימפרסיוניזם ואיזה קמפיין מנסה להציל את בחורי הישיבות בבין הזמנים? (דבר השבוע)
אומנות ה"אירוכרומיה" היא חגיגה מהפנטת של צבעים משתנים שמרגיש כמו קסם פיזיקלי טהור| זהו עולמו המופלא של גווידו לורדי, האמן שהצליח ללכוד את האור בתוך הצבע וליצור חוויה חושית שמשנה את כל מה שחשבתם על ציור סטטי (חדשות בעולם)
שודדים הצליחו לגנוב מספר יצירות אומנות ששווין מוערך ב-9 מיליון יורו מבית בצפון איטליה, נכון לעכשיו הם טרם נתפסו | מדובר בשלוש יצירות שונות של שלושה אמנים, אחת מהן מוערכת לבדה בכשישה מיליון יורו | מערכת האזעקה הבריחה את השודדים, אולם אלו הצליחו כאמור לברוח עם השלל (בעולם)
מן הבשמים המצריים העתיקים והקללה על גילוי הליך הכנת שמן האפרסמון בעין גדי, דרך המעבדות של טאפוטי וגראס לבישום כפפות העור, ועד למעבדת הכימיה המודרנית - מסע היסטורי-מדעי שמפרק את היוקרה לגורמים ומראה כיצד נדירות, זמן ועבודה אנושית הופכים ריח לסטטוס, לזיכרון ותעשייה המגלגלת מיליארדים (כיכיר מגזין)
סטודנט נעצר בארה"ב לאחר שתלש עבודות אמנות מקירות גלריה בקמפוס ואף אכל אותן, במחאה על שימוש בבינה מלאכותית ביצירות | הסטודנט טען כי הוא לא יכול היה להשלים עם הצגת יצירות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית (מעניין)
היום במגזין הווידיו של כיכר השבת: ראיון עומק עם המנחה הפופולרי יוסי סרגובסקי שמשתף איך הגשים את החלום והשבוע הגיש תוכנית ששברה את שיאיי הצפייה | לפנצ'און עם כל החדשות מוגשות בצורה צינית ועצבנית | מעריב של מוצ"ש | סיכום הכותרות עם נריה סעדיה | וגם רץ ברשת עם אוסף נגני רחוב מפתיעים ומרגשים (דבר השבוע)
ישראל מובילה בעולם בקטיעות רגליים מסוכרת, מומחה לתחום מזהיר בריאיון: "הסוכר הוא הרוצח השקט שלנו", מי אשם ומה חייבים לעשות? | פינת 'לפנצ'און' עם חדשות מצחיקות וכואבות | 'מעייריב' של מוצ"ש | התערוכה ההזויה והיצירות המופרכות מהעולם |וגם, כמה שווה כובע משומש של זמר גוי? (דבר השבוע)
הסוד מאחורי העובדה שספרים שצוירו לפני 25 שנה עדיין פופולריים | למה צריך 2 בשביל קומיקס ואיך הכל התחיל בחדר בישיבה | מה הם לעולם לא יעשו ואיך הם מראים מכות בלי לצייר אותם | הצייר האנטישמי שהיווה השראה ומה הם עושים טוב יותר מטינטין | הטריק העובד לכם על המוח כשמציירים חושך וספר ההדרכה של דיסני | ראיון מיוחד לחג הסוכות (חג אומנותינו)
'נוי סוכה' יצירת אסמבלאז' המשלבת שבעת המינים, רסיסי טילים, וחפצים מגיאורגיה, איטליה, דובאי ומפולין | תליון בצורת ארץ ישראל העשוי מכיפת ברזל וחנוכיית ענק ב'כיכר החטופים' | המזוזה שהעניק נתניהו לטראמפ | ראיון מגזין על אומנות ויצירה (זמן אומנותינו)
ראיון חג עם צייר הקומיקסים הפופולרי שמציג אלתורים עם לוח דיגיטלי | יוני גרשטיין אמר לו 'לא' אך התשובה שלו הפכה אותו לסיפור הצלחה | איך האומנות היא כלי ללמוד גמרא וסיפורי הקומיקס ההזויים | הילד החולה ז"ל שהונצח בספר בצורה מקורית | האם AI ייתר את הצורך בציירים והאם כל אחד יכול לצייר | צפו (זמן אומנותינו)
כוחה של אומנות נאיבית ויצירה יהודית | בראיון חג מיוחד לוקח אותנו האמן החסידי יחיאל אופנר אל רגעי האפילה בקיבוצים בעוטף עזה ואל הקתרזיס שטלטל את בני משפחות הנרצחים | האם כל אחד יכול לצייר והציורים שריגשו בתערוכות אומנות מופלאות (זמן אומנותינו)
היסטוריונים ברחבי העולם נרגשים מהממצא הארכאולוגי המפתיע בדמות ציור קיר תלת ממדי, שנחשף באתר חואקה יולנדה שבחוף הצפוני של פרו. הציור חושף סצנות של דגים, רשתות דייג, כוכבים ודמויות שונות על פני קיר באתר שהיה מקודש למצריים | בצל ההתלהבות, האתר נמצא תחת איום מיידי בשל פשיעה חקלאית והיעדר הגנה ממסדית - וחוקרים קוראים לממשלה לפעול בדחיפות לשימור המורשת ההיסטורית (בעולם)
הארגון שהתריע על מחדל ה-7/10 טוען 'יש מאיפה להביא חיילים' | פרישת החרדים מהממשלה - כך זה היה נמנע | החדשות שצאט GPT 'שכח' לדווח | האמן שמצייר באמצעות הרס | העובדה על חטיבת חשמונאים עליה לא ניתן להתווכח | למה בג"ץ מתערב גם בדברים שלא בסמכותו ואיך ניתן לעצור זאת. וגם, מה לומדים מכך שארה"ב לא הפציצו את תאי הגזים באירופה (דבר השבוע)
הושלמה בנייתו של ארון הקודש הגדול ביותר בעולם בקרית הישיבה "עטרת שלמה" בראשון לציון | ארון הקודש נבנה עם מעל ל-2 טון כסף טהור, כאשר חלקי הכסף המוזהבים נוצרו באמצעות בכמות עצומה של זהב טהור 24 קראט | הערב יתקיים מעמד חנוכת הארון והכנסת ספר תורה, בהשתתפות אלפי תלמידי הישיבה (חרדים)
במסגרת תוכנית אולפן מיוחדת לרגל ערב חג מתן תורה, ארחנו באולפן אמנים שירה ויצירה שיבצעו את סיפורו של יצחק | על התמודדות וקושי על אתגר ורצון ולבסוף על ההצלחה מעל דרך הטבע | צפו בביצוע מתוך ראיון מקיף ומרגש (שבועות)
ערב חג השבועות, חג מתן תורה, משה מנס עם תוכנית מיוחדת מאולפני 'כיכר השבת' עם ביצוע מדהים של ציור בחול לצד שירה מרגשת וסיפורו המרגש של הנער היתום | איך מעבירים מסרים מורכבים עם הדבר הזול ביותר ואיך מציירים מסר מורכב? | שיחה מרתקת על חינוך ועשיה, דבקות בה' וחיבור של אמת | וגם, הגמרא שהייתה מלאה בקומיקסים וציור מרגש ומאחד לשיר "אחינו כל בית ישראל" | צפו (חג השבועות)