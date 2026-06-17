הבינה המלאכותית מחליפה בצעדי ענק את משימותיו היומיומיות של האדם, וייתכן שבקרוב היא גם תאריך את חייו | 1,000 שנות קיום לאדם? הרופא הזה משוכנע שמדובר בתרחיש סביר ואף מעבר לכך | "רופאים לא יוכלו לאבחן ללא AI" | נפלאות הבינה המלאכותית (מגזין כיכר)
אלפי בני משפחה של הנהגת איראן מתגוררים בארה"ב - ומלמדים באוניברסיטאות היוקרתיות ביותר במדינה, כך לפי חשיפה של ה'ניו יורק פוסט' | בעוד בטהרן נשמעות קריאות נגד המערב, בניהם של בכירי המשטר מחזיקים במשרות הוראה ומחקר מניו יורק ועד לוס אנג'לס (חדשות)
ערוצי אופוזיציה איראניים דיווחו כי סטודנטים מאוניברסיטת אמיר כביר לטכנולוגיה בטהרן יצאו במחאה נרחבת נגד המשטר, במהלכה חסמו רחוב סמוך לקמפוס | בתיעודים ממקומות מחאה נוספים נראו גם עימותים עזים בין המפגינים לבין תומכים במשטר (בעולם)
חוקרים מאוניברסיטת טקסס באוסטין הצליחו לפתח טכנולוגיית הדפסה חדשנית בשם CRAFT, המאפשרת לייצר העתק מדויק של יד אנושית - כולל מבנה של עור, גידים, רצועות ועצמות - מחומר אחד בלבד | השיטה עשויה לחולל מהפכה בהכשרת סטודנטים לרפואה ולשמש בעתיד גם לייצור ציוד מגן חכם (טכנולוגיה)
ועדת החינוך בראשות ח״כ צבי סוכות קיימה דיון דחוף על ההסתה באקדמיה, אך ראשי האוניברסיטאות החרימו את הדיון, במהלך הדיון זעקו סטודנטים מתא ״דרור״ של מפלגת הציונות הדתית שיזם את הדיון: ״באוניברסיטה פגשנו את השנאה מקרוב״ (חדשות)
אוניברסיטת מינסוטה פרסמה תכנים על "מגפת הלובן" כתופעה חברתית בארה"ב | לטענתם, החיבור המשפחתי לתרבות הלובן מפיץ ומקיים את הגזענות בארצות הברית | המחקר עורר ביקורת חריפה על תכנים פוליטיים באקדמיה (בעולם)
מחקר פורץ דרך של אוניברסיטת ייל גילה עקבות כימיות של אופיום בתוך ואזת 'אלבסטר' בת 2,500 שנה, ובכך מספק את העדות החזקה ביותר עד כה לשימוש המקיף באופיאטים במצרים העתיקה | התגליות מחברות בין רשתות האליטה של התרבות המצרית לבין שכבות העם הפשוטות ומעלות את האפשרות כי ואזות דומות שנמצאו בקברו של תות ענח' אמון הכילו גם הן אופיום יקר ערך (בעולם)
הרשויות בדרום קוריאה עצרו היום את תנועת המטוסים ברחבי המדינה למשך 35 דקות כדי להבטיח שקט מוחלט במהלך מבחן הקבלה הארצי לאוניברסיטאות | ההמראות והנחיתות הופסקו בכל שדות התעופה במדינה, וכלי הטיס הונחו שלא לטוס בגובה נמוך מ-3,000 מטרים, כדי למנוע רעש שעלול להפריע לנבחנים (תעופה)
צביקה מור, אביו של החטוף ששב איתן, העלה טענות חמורות על אפליה מצד אוניברסיטת תל אביב ואמר: "בקשותי החוזרות לשאת דברים בפני קהל סורבו, בעוד שלגורמים אחרים ממשפחות החטופים, המזוהים עם קו פוליטי שונה, ניתנה במה" (כנסת)
סרטון ויראלי שפורסם ביממה האחרונה באיראן, עורר גל של לעג וביקורת על תנאי המזון הירודים באוניברסיטאות במדינה | התיעוד מציג טבח באוניברסיטת “שהיד מנתזרי” במשהד כשהוא מחלק לסטודנטים אוכל… עם את חפירה (העולם הערבי)