נער הגיע לאתר ההנצחה של מחנה הריכוז מאוטהאוזן בחולצה עם הכיתוב 'שחררו את פלסטין' ודמות שזוהתה כמחבלת דלאל מוגרבי • צעירה יהודייה התעמתה עם הקבוצה שטענה שישראל מבצעת 'רצח עם' בעזה | המשטרה הוזעקה למקום (בעולם)
כמידי שנה, השבוע נחשפנו שוב להתנהגות מצערת של חלק מהמטיילים בימים אלו בהרי האלפים המופלאים | צריך להודות בצער, במרבית המקרים מדובר בבני הקהילה החרדית שאינם יודעים מימינם ומשמאלם בנימוסים אנושיים בסיסיים | ברור שלא כולם ככה, כנראה שגם לא הרוב, אך עבור אותו מיעוט הכנו מדריך למשתמש לכל נסיעה מחוץ למזרח התיכון | נימוסים בסיסיים באירופה - מדריך לנוסע (מגזין כיכר)
חילול השם נורא מתרחש בימי הקיץ הללו באתרי הנופש השונים באלפים בשוויץ ובאוסטריה, כאשר מיעוט נופשים חרדים מלכלכים את האתרים ומזלזלים בהנחיות המקומיות | המצב הגיע לידי כך שהמקומיים מאיימים לסגור את אתרי הנופש בפני החרדים (חדשות)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש קריישברג שבאוסטריה | צפו בתיעודי הוד מהשפרצירען ב'נאות דשא' לרוח היום ברחובות העיירה יחד עם בני משפחתו ומספר מקורבים, וכן ממוצאי שבת בצל הקודש (חסידים)
האדמו"ר מפיטסבורג יצא השבוע לימי נופש בעיירת הנופש הציורית אישגל השוכנת בלב הרי האלפים באוסטריה • אל עיירת הנופש הגיע גם האדמו"ר מספינקא בית שמש, והשניים נצפו כשהם פוסעים יחדיו ומחליפים כוח באוויר ההרים הצלול תוך שהם שקועים בשיח חסידי • צפו בתיעוד מימי המנוחה של האדמו"רים במעטפת הנופים המרהיבים של אוסטריה (חסידים)
האדמו"ר מסאדיגורה, השוהה בימי מנוחה באוסטריה, הפתיע את צוות המטבח והגיע לעמוד מקרוב אחר הידורי הכשרות במלון | במקום התפתח שיח הלכתי עם רב הכשרות של בד"ץ 'מחזיקי הדת' באנטוורפן הגר"מ שארף ועם המשגיח המקומי • תיעוד וסיקור (חסידים)
דו"ח חדש חושף נסיגה דרמטית של כמעט כל הקרחונים במדינה במהלך השנתיים האחרונות - תוצאה של חורף חמים ודל בשלגים וקיץ קיצוני במיוחד | החוקרים מזהירים: הקרחונים מאבדים את צורתם ואת יציבותם, וההשלכות על משק המים, האנרגיה והתיירות עלולות להיות מרחיקות לכת.
לקוחה שנסעה עם ענקית הלואו קוסט ריינאייר ותבעה מהחברה פיצויים, הצליחה לעקל מטוס של החברה לאחר שקיבלה צו הוצאה לפועל מבית המשפט | בחברה מכחישים: "כל התיאורים של עיקול שגויים עובדתית וכי לא עוקלה אף טיסה" | הסיפור המלא (תעופה)
מדד השלום העולמי פרסם את רשימת המדינות הבטוחות בעולם - ואלו שפחות | באופן לא מפתיע, אחרי מלחמה בשבע חזיתות, ישראל ניצבת במקום לא מחמיא במיוחד, ובכל זאת שוברת שיא אחד שאף מדינה אחרת לא "זכתה" לו | מדד האושר שהתפרסם במרץ שעבר, מעלה תמונת מצב מעניינת בנוגע למדינה היהודית הקטנה, והאם אושר קשור בהכרח למצב ביטחוני? | באיזו מדינה תוכלו להשאיר תינוק ללא השגחה - ומה גורם לאירים להרגיש טוב כל כך? (מגזין כיכר)
צעד ענק לאוטונומיה האווירית באירופה: ה-S-300 של חברת שיבל (Schiebel) עבר בהצלחה ניסויי טיסה בבורדו. המסוק הבלתי מאויש, שמסוגל להמריא ולנחות אנכית בתנאי שטח קיצוניים, הציג עליונות במערכות הניווט והשליטה (בעולם)
לא ייאמן: נוסע בן 18 הצליח להסתנן למטוס ללא כרטיס עלייה, רק כשנחת בווינה, גילו האוסטרים שאין לו כרטיס טיסה והוא הוחזר לישראל | בעקבות רצף האירועים בנתב"ג, שרת התחבורה הנחתה את מנכ"ל המשרד לקיים דיון דחוף עם כלל הגורמים כולל מנכ"ל רשות האוכלוסין ושאר המעורבים (תעופה)
הפרלמנט האוסטרי אישר חוק האוסר על בנות מתחת לגיל 14 ללבוש רעלות מוסלמיות בבתי הספר | קבוצות זכויות אדם הביעו ביקורת חריפה על החוק | שר החינוך כריסטוף ווידרכיר ציין כי בנות צעירות נתקלות בלחצים הולכים וגוברים מצד משפחותיהן שמכתיבים להן מה ללבוש "מסיבות דתיות" (בעולם)
כתב אישום חמור הוגש באוסטריה נגד גבר שהותיר את זוגתו למות לבדה בתנאי קור קיצוניים, לאחר שהשניים נתקלו בסופה עוצמתית | לפי האישום, הגבר אף נמנע מלענות לשיחות טלפון והשתיק שיחה שקיבל, לא העניק לבת זוגו סיוע והגנה מפני הקור העז, ולבסוף ירד לבדו מהפסגה (חדשות)
בצעד דרמטי ומשמעותי עבור הנוסע הישראלי, חברת הלואו-קוסט ההונגרית וויז אייר הודיעה ביממה האחרונה כי תסגור את הבסיס שלה בווינה, אוסטריה, במהלך החורף הקרוב | המהלך יביא גם לביטול הקו הפופולארי מתל אביב, ועשוי להביא לזינוק במחירי הטיסות לאוסטריה (תעופה)