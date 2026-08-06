מסע בר המצווה של משפחת כהן הפך למסכת של עיכובים, תשאולים, עימותים ותחושת פחד | בשיחה עם “כיכר השבת” מספר אב המשפחה כי למרות שטס עם דרכון אמריקאי, בקשת הוויזה שלו לאוסטרליה נדחתה תחילה, ובהמשך נקלע לעימות עם עובד בניו זילנד | “זו הפעם הראשונה בחיי שהסתרתי שאני ישראלי״ (בעולם)
בית משפט בעיראק גזר עונש של מאסר עולם וחילוט נכסים על ברון הסמים והפשע המאורגן קאזם חמאד. חמאד, שהוסגר מאוסטרליה ונלכד בעיראק לבקשת הרשויות הבינלאומיות, עמד מאחורי רשת פשיעה חובקת עולם והיה מעורב בסדרת אירועי הצתה חמורים - ובהם פשע השנאה האנטישמי בבית הכנסת במלבורן שבאוסטרליה (בעולם)
היוטיובר הישראלי מקס וייפר רשם ניצחון ענק, כאשר בית המשפט באוסטרליה הפך החלטה של ערכאה קודמת | השופא קבע כי שיחת הווידאו בה נראו שני אחים לרפואה מאוסטרליה מאיימים ברצח כלפי ישראלים יוכל לשמש כראייה במשפט נגדם (בעולם)
הוראות למעשה: גאב"ד 'עדת ישראל' במלבורן, השוהה בימים אלו בארץ הקודש, שיגר איגרת הלכתית מפורטת לבני קהילתו באוסטרליה לקראת צום תשעה באב | במכתבו מבהיר הרב את דיני מוצאי הצום וערב שבת, ופוסק שורה של הקלות נחוצות – מכיבוס ועד רחיצה ותספורת • המכתב המלא (חרדים)
יִבְכָּיוּן וְיֵילִילוּ בָּנַי: בעוד שבארץ הקודש ממתינים בכיליון עיניים לביאת המשיח ושלא נצטרך לצום את צום תשעה באב, באוסטרליה הרחוקה כבר התיישבו על הארץ ומקוננים בבכי על חורבן הבית | צפו בתיעוד מקהילת 'עדת ישראל' במלבורן, המקוננים יחדיו זקנים ונערים | תיעוד מרגש (חרדים)
במבט ראשון זה נשמע כמו רעיון חסר היגיון: אם יש יותר מדי יתושים, למה לשחרר עוד מיליונים מהם לטבע? אבל דווקא השיטה הזו מעוררת עניין בעולם, לאחר שניסוי רחב היקף באוסטרליה הראה תוצאות מעודדות במאבק נגד היתושים שמעבירים מחלות (מעניין)
עיירת חוף מרוחקת באוסטרליה נקלעה לדרמה עם הופעתם של שישה חפצים כדוריים ומבריקים | כוחות החירום הקימו אזור הגנה מחשש להימצאות חומרים רעילים | סוכנות החלל הרשמית פתחה בחקירה מיוחדת - ואלו הממצאים (חדשות)
ניצול הפיגוע האנטישמי הרצחני בסידני גילה כי בזמן שהרופאים הכינו אותו לניתוח חירום בבית החולים, תמונות פייק שלו הופצו ברשתות החברתיות. בעדות מטלטלת בפני ועדת החקירה המלכותית לאנטישמיות באוסטרליה, תיאר עו"ד ארסן אוסטרובסקי כיצד הפך בין רגע לקורבן של קונספירציה עולמית מרושעת, בה הוצג כ"שחקן משברים" שלכאורה מזייף את פציעותיו, כשהוא מחזיק בפסלון אוסקר ומכוסה בדם מדמה (יהדות, בעולם)
מאחורי הפנים המתוקות שמטריפות את הרשת מסתתר אחד מסיפורי ההישרדות המרתקים של אוסטרליה | הסיפור מציג הצצה לחייה של חיית הכיס הקטנה שלמדה לא לפחד מבני אדם - ואיך תמונת סלפי אחת כמעט שינתה את גורלה (בעולם)
שופט קבע כי סרטון הווידאו הוויראלי שבו תועדו אח ואחות העובדים כצוות סיעודי כשהם משמיעים איומים אנטישמיים נגד מטופלים ישראלים, לא יתקבל כראייה במשפטם מכיוון שצולם ללא הסכמתם. החלטה זו מהווה מכה אנושה לתיק התביעה, ועורכי הדין מעריכים כי הדבר עשוי להוביל לביטול המשפט כולו (בעולם)