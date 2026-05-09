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רגעים לפני המראה

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ההודעה המקוממת של הרשויות 

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דבר ראשון - התוכנית המלאה

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התיעוד נחשף

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טור דעה

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4

לקראת פרישה מהממשלה?

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5

"דבריי הוצאו מהקשרם" 

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5

מגיב לראשל"צ?

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133

בינתיים בטוויטר

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9

טור דעה

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20

הקרב על אוסלו חוזר?

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29

עוקץ הגת

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4

מתקפה חריפה

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12

פרשת וישלח

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12

24 קראט, 65 ס"מ

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1

מתקפה מימין

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94

"לא תמכתי באוסלו"

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86
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80
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