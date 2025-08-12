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חגיגות עליות המחירים על גבם השחוח של אזרחי ישראל אינו פוסקות, עוד ועוד חברות מזדרזות להודיע על התייקרות מוצריהן לפני הראשון בינואר | הערב (חמישי) הודיעה ענקית המזון אוסם נסטלה כי החל מהחודש הבא יתייקרו מחיריהם של חלק ממוצרי החברה כמו קפה, שוקולד ומאפה, קטשופ ורטבים, טבעול וסלטי צבר - בשיעור ממוצע של בין 4% ל-9% (בארץ, כלכלה)
בחודשים האחרונים, מאות מוצרי צריכה בתחום המזון והקמעונות התייקרו באופן משמעותי. בעוד הכותרות מדברות באחוזים - הציבור מרוקן את הכיסים. אך למרות הכול, היד עוד נטויה ונראה שההתייקרות תימשך גם בשנה הקרובה | להסתכל למציאות בעיניים (מגזין)
אתמול הודיעה חברת יוניליוור על עליית מחירים בשורה ארוכה של מוצרי יסוד ברשתות השיווק והיום גם ענקית המזון אוסם הודיעה על עדכון מחירי לחלק מהמוצרים המשווקים ברשתות • מהחברה נמסר: "ההתייקרויות הניכרות מחייבות אותנו לבצע התאמה מפצה - את רוב הנזק אנחנו ממשיכים לספוג" (חדשות)
למה כל-כך יקר כאן? מה הבעיה של המשק הישראלי? איך יש כאן 5 חברות ששולטות בכולנו? מה הפתרון ליוקר המחיה? וגם, האם הח"כים החרדים באמת דואגים לציבור? • "הלוביסטית של הציבור", עו"ד לינור דויטש - ממייסדות 'לובי 99', בריאיון מסעיר • צפו (הכלכלית)