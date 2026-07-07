חברי מועצה עתרו נגד הליך בחירת רב העיר חריש וביקשו לבטל את הבחירות, שבסיומן נבחר הרב אשר זיגדון • בג״ץ דחה את העתירה לאחר שקבע כי הוגשה באיחור משמעותי ולא מצא עילה להתערבות • העותרים חויבו בהוצאות משפט (חרדים)
ענני גז סמיכים וכדורי גומי הפכו את מטה האופוזיציה המרכזית בטורקיה לשדה קרב עקוב ממתח בשירות השלטון | הפשיטה המשטרתית הברוטלית היא שיאו של משבר פוליטי חריף המאיים לרסק את רצון הבוחר ואת המפלגה שהקים מייסד המדינה (חדשות בעולם)
ח"כ אחמד טיבי לעג לנציגים החרדיים על רקע הוראת הגר"ד לנדו וטען כי הם "נגררים אחרי נתניהו". מרגי לא נשאר חייב והשיב בציניות: "מפריע לך שאתה כבר לא לשון מאזניים". צפו בעימות המלא מהמליאה | צפו בדברים (פוליטי מדיני)
מפלגת "יש עתיד" הניחה הצעת חוק לפיזור הכנסת שתעלה להצבעה בשבוע הבא. במקביל, ח"כ יולי אדלשטיין יוצא במתקפה חסרת תקדים על המפלגות החרדיות: "ההנהגה החרדית מעולם לא רצתה גיוס, הם עושים פוליטיקה על גב המילואימניקים (פוליטי מדיני)
השנאה והלכלוך האלו הם לא רק פוליטיקה, הם רעל חברתי מזוקק. כשמנהיגים (או אלו שרוצים להיות כאלו) משתמשים בשפה כזו, כשהם מסרבים לפרגן על הצלחות לאומיות רק כי הן רשומות על שם היריב – הם קורעים את הנשמה של העם הזה, ועוד לא הזכרתי את הכוח שהם נותנים לאויב על ידי ההתנהגות שלהם (מאמרים)
כך נרקם התרגיל הפרלמנטרי של הקואליציה והסיעות החרדיות • המרתון המשפטי ביום חמישי, דחיית הגשת ההסתייגויות לשעות הלילה המאוחרות והווידוא הסופי בבוקר בלשכות מקלב ואזולאי • כל הפרטים על המהלך שהותיר את האופוזיציה ללא מענה
הישג אדיר לעולם התורה בכנסת: תקציב 2026 אושר ברוב של 62 תומכים, כשתרגיל פוליטי מבריק גרם לאופוזיציה לאשר במו ידיה 800 מיליון ש"ח נוספים למוסדות הפטור והתורה. בנוסף, אושר מסלול עוקף גיוס לחרדים וחוק עונש מוות למחבלים (פוליטי, חרדים)
סגירת חשבונות פוליטיים מול עיניו של האורח הבכיר והחשוב: בזמן נאומם של אוחנה ונתניהו, עזבו חברי הכנסת מהאופוזיציה את האולם, ובמקומם התיישבו חברי כנסת לשעבר | הח"כים של כחול לבן שברו את החרם ונכנסו לנאום נתניהו | כל הפרטים על הסאגה החריגה בזמן ביקורו של ראש ממשלת הודו (בכנסת)