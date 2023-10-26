הרב אהרן מרגלית התארח אצל ישראל מאיר בפודקאסט 'פרוזדור' ומדבר על הכל | מהילד "שיש לו מחלה" ועד ההצלחה בחיים | "לומר שלי היו כוחות מיוחדים?", תמה הרב מרגלית. "הייתי ילד רגיל לגמרי" | הוא גם נותן טיפים מעשיים לכולנו: "את המציאות אי אפשר לשנות, אבל את נקודת המבט - אפשר!" • צפו (פודקאסט)
אנשים אופטימיים שרואים את הטוב והחיובי שבכל דבר, רגועים ושלווים תמיד, האם אלו תכונות מובנות שנולדים עמן או שאדם יכול לאמץ אותן כחלק מאישיותו? מנחם זיגלבוים, הקואצ'ר החרדי, נותן כלים איך לעשות את זה (אימון אישי)
שווה לעבוד ב"גוגל": מסקר שפורסם לאחרונה עולה, כי עובדי חברת גוגל זוכים למנה גדושה של אופטימיות, עובדי חברת 'גוגל' דורגו במקום הראשון בסקר בו השתתפו עובדי 250 אלף חברות מסביב לעולם. כזכור, לאחרונה פורסם כי עובדי 'גוגל' הביעו שביעות רצון מהתנאים המוענקים להם וממנכ"ל החברה (חדשות, טכנולוגיה)
המציאות כשלעצמה אינה מונעת ממנו להיות מאושרים, אלו התפיסות השליליות שלנו את המציאות שגורמות לנו לצער ולקושי. זאת הנחת היסוד של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ששמה לה מטרה לשנות את החשיבה השלילית של האדם ולעזור לו לעבור את החיים באופן חיובי, שמח ומאמין. מאמר מרתק
המחירים עולים, אנחנו משלמים יותר אבל מרוויחים פחות, ועדיין אנחנו מאמינים שמצבינו הכלכלי יהיה טוב יותר. זה טוב לבריאות אך האם זה טוב לפרנסה? ואיך אופטימיות היתר שלנו מובילה אותנו לשקוע בקרקעיתו החמימה של האוברדפט? באו ללמוד איך להישאר אופטימיים בלי להפוך לפושטי יד.