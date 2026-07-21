תשכחו מכל מה שידעתם על מנועי בנזין או חשמל – המהפכה המהירה בעולם מגיעה דווקא מהמאה ה-19 | הכירו את "Force of Nature", מפלצת הקיטור הבריטית שמשאירה אבק למכוניות על וגורמת לטייסי קרב להחוויר בזינוק מהמקום (חדשות בעולם)
פעילי 'הפלג' שיתקו את התנועה, והמוזיקאי האהוב בנצי שטיין מצא את עצמו תקוע שעות בכביש המהיר בדרכו לשמח חתן וכלה בבני ברק • המלאך שהופיע עם קסדה, התיעוד הוויראלי של שטיין משורר על האופנוע במהירות – וההגעה הדרמטית לאולם 'וגשל' • צפו בתיעוד (חרדים)
יצרנית הרכב הבווארית ניצלה את הבמה היוקרתית של תחרות האלגנטיות הצרפתית באגם קומו כדי לחשוף את ה-Vision K18 | עם מנוע שישה צילינדרים אימתני, מרכב אלומיניום עבודת יד וסעפת פליטה שעוטפת את הגלגל, ב.מ.וו מוכיחה שגם לקטגוריות השמרניות ביותר מגיע חזון קיצוני (רכב)
האיש שפרסם את אופנועו החשמלי למכירה, לא תיאר לעצמו שפנייה תמימה בפייסבוק תוביל למסכת הונאה וגניבה מתוחכמת: קטין בן 17, שהשתמש בפרופיל מזויף, קבע איתו פגישה, ביקש לבצע "נסיעת מבחן" קצרה – ונעלם עם הכלי היקר | לוחמי ובלשי מג"ב מתחנת מטה יהודה פתחו במצוד טכנולוגי נרחב, התחקו אחר נתיב הבריחה של החשוד באוטובוסים, והצליחו בסוף השבוע האחרון לאתר אותו בשטח פתוח כשהוא רוכב על האופנוע הגנוב | צפו (בארץ)
שוטרי אגף התנועה בירושלים הבחינו ברוכב אופנוע המשתולל על המדרכה תוך סיכון הולכי רגל | בבדיקה התברר כי מדובר בנער צעיר ללא רישיון נהיגה וללא תיאוריה, שהסתיר את לוחית הזיהוי של הכלי | הקטין עוכב וזומן לדין (בארץ)
לוחמי החטיבה לביטחון פנים של משמר הגבול סגרו את נתיב בריחתו של רוכב אופנוע באכסאל, הפילו אותו לקרקע ועצרו אותו בתום מרדף | האירוע הסתיים כאשר החשוד הגיע למבוי סתום וניסה לבצע פניית פרסה כדי להמשיך בבריחתו, אך צוות אופנוענים חסם את דרכו | כך זה נראה (משטרה)
זה התחיל כפעילות אכיפה שגרתית נגד טרקטורונים משתוללים, אך הסתיים במחזה שהשאיר את הלוחמים פעורי פה: אב שדהר על כלי ללא רישיון וללא לוחיות זיהוי, כשהוא מרכיב את בתו הקטנה חשופה לחלוטין וללא קסדה | צפו (בארץ)
עם מנוע 80 סמ"ק, משקל נוצה של 40 ק"ג ועיצוב קומפקטי וייחודי, יצרנית הקארטינג ההודית KNK Karts חושפת אופנוע שטח קטן, פשוט וזול במיוחד. הוא אמנם לא חוקי לכביש ולא מיועד לנסיעות ארוכות, אבל מסתמן כצעצוע האולטימטיבי למסלולים פרטיים וסופי שבוע מלאי אדרנלין.
בסין החליטו לקחת את החינוך לאזרחות צעד אחד קדימה, והתוצאה היא תלמידי בית ספר שיוצאים לרחובות במדים | היוזמה החדשה רותמת את הילדים למשימת אכיפה יוצאת דופן, שמטרתה להחדיר בהם תחושת אחריות אזרחית עמוקה כבר מגיל צעיר (חדשות בעולם)