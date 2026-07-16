כיכר השבת

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הופיעו בחדר

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15

השוד פוענח

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אזהרת מסע

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30

מכת חשמל

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6

אכיפה נרחבת

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ש

יחידת האופנועים

כיכר בשיתוף מד"א|מקודם

תופעת האופנועים המרעישים 

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4

השוטרים הופתעו

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7

צפו במעצר

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9

שב"חים

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5

בקת"ב באמצע הלילה

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3

72 דו"חות

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6

צפו בתיעוד

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6

צפו בווידאו

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"משול למסוק קרב"

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תקנה חדשה

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כיכר השבת
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