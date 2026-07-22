התורה מלמדת אותנו שהתחתית, הסוף והטומאה הגדולה ביותר נמצאת בקיפאון והעמידה במקום. ההיפך המוחלט מזה הם החיים – התנועה וההתקדמות. כל עוד רוח ונשמה באפו של אדם, הוא חייב להיות בתנועה מתמדת – הן גשמית והן רוחנית (מאמרים)
יצרנית מכוניות העל הצרפתית חוברת למותג האופניים הבריטי Factor ליצירת מהדורה מוגבלת ובלעדית של 250 יחידות בלבד. עם שלדת קרבון מתקדמת, טכנולוגיה ששוברת את חוקי המרוצים הרשמיים ותג מחיר של כ-23,600 דולר, ה-Factor One הם הדרך המהירה ביותר להרגיש כמו נהג בוגאטי – גם בלי מנוע W16.
סרטון ויראלי חדש חושף את ה-UMV, רובוט אולטרה-נייד שמבצע קפיצות ותמרונים עוצרי נשימה על שני גלגלים בדיוק מדהים | הפיתוח פורץ הדרך מציג רמה חדשה של "בינה אתלטית" שמותירה את הגולשים המומים וקובעת סטנדרטים חדשים בעולם הרובוטיקה (חדשות בעולם)
חוקרים מאוניברסיטת איווה מצאו כי אימון רכיבה קצר בעוצמה מתונה גורם לעלייה מיידית בגלי מוח מהירים באזור ההיפוקמפוס – מרכז הזיכרון של המוח – ומעודד תקשורת מוגברת עם אזורים קורטיקליים הקשורים בלמידה וזיכרון | הממצאים, שפורסמו בכתב העת Brain Communications, מספקים עדות ישירה ראשונה בבני אדם להשפעת פעילות גופנית קצרה על פעילות מוחית עמוקה (בריאות)
אירוע חריג בברמונדסי, לונדון: רוכבת אופניים נשדדה באיומי סכין מחוץ לבית קפה פופולרי | בעוד הבעלים והלקוחות המזועזעים המתינו בקוצר רוח לכוחות המשטרה, ניידת עצרה במקום, אך השוטרים סירבו לטפל באירוע והבהירו כי הם כאן להפסקת קפה (חדשות בעולם)
רוכב אופניים צעיר מצרפת השלים מסע יוצא דופן בין יבשות | קיליאן לה־גיאדר רכב כ־18 אלף קילומטרים מעיר הולדתו בצרפת ועד סין | הוא הקדיש את הצלחתו במסע לאנשים הסובלים ממחלת ליים וממחלות כרוניות אחרות (בעולם)
בצל משבר האנרגיה הפוקד את איראן שעורר גל ביקורת ציבורית, הנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן מנסה לשוות לעצמו דימוי עממי וכאיש של הציבור האיראני, והיום תועד כשהוא רוכב על אופניים ברחובות איספהאן בצהריי היום (העולם הערבי)
צעיר צרפתי תכנן להגיע עד ליפן באמצעות אופניים בלבד, והוא הצליח לעשות כברת דרך על שני גלגלים | יום לפני המלחמה עם ישראל הוא הגיע לאיראן, ב-16 לחודש הוא הוכרז רשמית כנעדר | "לא יודעים מה עלה בגורלו" (חדשות, בעולם)
מכה אנושה: החלטת היועמ"שית, המשמעויות והפרשנות הפוליטית | התפוררות הציר החסידי - הוראתו הדרמטית של האדמו"ר מויז'ניץ | 40 שנה לכינוס שיזם הרבי מליובאוויטש - בירת החילוניות | הר"מ ההגערער שלימד בישיבה הליטאית | נער נאחז באוטובוס נוסע - התיעוד שמזכיר לנו שבין הזמני מועד לפורענות(מעייריב)