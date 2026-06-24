המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו השתתף בשמחת האירוסין לנכדו של ח"כ משה גפני, ימים לאחר ההחלטה כי גפני לא יתמודד לכנסת | הגר"ד שוחח עמו על אופקים בה התגורר בעבר ובירכו בחמימות | לאחר מכן שוחח במשך דקות ארוכות עם הרבנית חנה גפני שביקשה שיתן כוח בעלה ובירך גם אותה | צפו בתיעוד (חרדים)
סגירת מעגל כאובה: מפקד מרחב נגב הגיע לבית משפחת רנ"ג איתמר אלוס ז"ל והשיב להם את כלי הנשק ששימש את השוטר האמיץ בקרבות הבלימה ב-7 באוקטובר. המפקד הבטיח למשפחה: נמשיך לחבק וללוות אתכם תמיד | "מורשת הגבורה תהיה מקור השראה לדורות" (משטרה)
קבלת פנים המונית באופקים עם שחרורו של "אסיר עולם התורה" האברך ר' צוריאל צדוק, שנעצר בערב חג השבועות • שיירת רכבים, מאות ילדי תשב"ר, ורבה של הקהילה שפרץ בריקוד • וגם: ההקדשה המיוחדת שקיבל מהראשון לציון הגר"י יוסף • תיעוד ענק ומרהיב (חרדים)
אבל כבד בישיבת תפרח: בגיל 74, ולאחר התמודדות גבורה עם המחלה הקשה, הסתלק אמש בצאת השבת הרה"ג ר' ברוך אליהו גנוט זצ"ל, מנהלה המסור של ישיבת "תושיה" בתפרח | מלוחם מלחמות השבת בדרום, דרך הקשר הקרוב לראשי הישיבה, ועד לדמותו של אבא שגידל דורות של תלמידים | קווים לדמותו היוקדת (דיין האמת)
טרגדיהבמתחם הקניות "ביג" החדש באופקים, כאשר גבר כבן 50, שעבד באחד העסקים במקום, התמוטט פתאום לעיני העוברים והשבים | צוותי הרפואה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום לאחר שמאמצי ההחייאה לא צלחו (בארץ)
אופקים כבירת ההזדמנויות החדשה, מפת הנדל"ן של ישראל עוברת שינוי דרמטי בשנים האחרונות, והוגדרה כעיר המתפתחת ביותר ב2025 | לא מדובר עוד בעיירת פיתוח דרומית, אלא בעיר מבוקשת שעקפה השנה את כל ערי ישראל בקצב הבנייה והפיתוח (נדל"ן)
משבר הגיוס: 2 עריקים חרדים נעצרו באופקים ובאר יעקב - סיקור נרחב | לראשונה מאז פרוץ משבר הגיוס: החרדים מתכננים מאבק אסטרטגי על דעת הקהל | המאבק המתוקשר של בנט עם ינון מגל - והקשר לקמפיינים האגרסיביים בתקשורת | למרות מועמד 'דגל התורה': מועמד ש"ס ניצח על חודו של קול | "סעודת יתרו": מה המקור למנהג? סיקור נרחב מסדרת האירועים ב'כסא רחמים' (מעייריב)
האברך הצעיר, אברהם בן דיין, שהוסגר אמש לידי המשטרה הצבאית, יעמוד היום בפני שופט צבאי שיגזור את דינו ויכריע כמה ימים ייצטרך לשבת מאחורי סורג ובריח בכלא הצבאי | בפלג הירושלמי נערכים לקראת חידוש ההפגנות | שלושה מפגינים נעצרו הלילה במהומות סמוך לתחנת המשטרה בעיר אופקים (אקטואליה)
עד סוף השנה, צפויים להתפרסם מספר מכרזים משמעותיים מאוד על קרקעות, שמיועדים ליזמים ולקבלנים | בין הפרויקטים הבולטים ניתן לציין את המכרזים בבית שמש עם 662 יח"ד שישווקו במחיר מטרה, ובמקביל - בשכונת אפיקי הנחל החדשה באופקים מתוכנן פרויקט ענק לציבור החרדי שמתוכו ייסגר מכרז על למעלה מ-1000 יח"ד
בדרום חגגו הילולא לצדיק ממרוקו שנפטר לפני 120 שנה וגופו הטהור שהיה שלם הועולה לבית העלמין באופקים • עוד במרוקו נודע ציונו הקדוש כמקום מסוגל לפעול ישועות ורפואות וכן אחר העלותו ארצה | צפו בתיעוד (חרדים)