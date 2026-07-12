מפסגת הבארוק הפרוסי לתהומות השכחה: מסע בלשי בעקבות יצירת המופת האבודה שנותרה אחת מהתעלומות הגדולות בהיסטוריה | בין הוד מלכותי, ביזה נאצית ואובססיה אנושית שאינה יודעת שובע להרפתקאות, אוצרות וסודות אבודים (מגזין כיכר)
מאוצרות מלוכה עתיקים ועד תכשיטים מודרניים שמחירם חוצה כל דמיון - מסע בין היצירות הנוצצות ביותר שנוצרו אי פעם | בעולם שבו יהלומים משנים ידיים בין אימפריות, אבני חן נעלמות ומתגלות מחדש, ותכשיטים הופכים לסמלי כוח, יוקרה ומסתורין - כל פריט מספר סיפור גדול מהחיים | סיפורם של הדברים היקרים ביותר בעולם (בעולם)
בשנים האחרונות נמצאו במספר הזדמנויות בגן הלאומי התת-ימי אוצרות רבים שמקורם בספינות שטבעו בנמל שהקים הורדוס | כתבנו משה מנס הצטרף למשלחת צוללנים שמחפשים פריטים שונים בקרקעית הים וגילה כי לא מדובר בעתיקות | וגם, נתונים הזויים על כמויות הזבל שהוצאו מחופי ישראל | מסע מתחת למים (מעניין)
פעם אחת, הגיע לבעש"ט אדם עני ומדוכא וביקש ישועה. ענה לו הבעל שם טוב הקדוש שילך מתחת גשר פלוני, ושם תתמלא בקשתו - וימצא אוצרות זהב וכסף. והלך העני מתחת לגשר, חיפש ולא מצא // סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)
רפאל בן, זמר וחזן מצרפת הוא הזמר החרדי הראשון שנדבק בנגיף הארור לאחר שהופיע במסיבת פורים גדולה בפריז, בעקבות זאת החליט הזמר לשחרר היום סינגל חדש ועוצמתי בו הוא מבקש להדגיש שמישהו שולח לנו רמז מלמעלה וזה הזמן לרנן ולהודות לבורא עולם כי הוא עשנו. לחן: אוצר. עיבוד: ג'ונתן פרידלנדר (סינגלים)