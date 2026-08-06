גל תקיפות רוסי שפגע בבירה קייב ובעיר קריבי ריה גבה את חייהם של שישה בני אדם, בהם שתי ילדות קטנות. האירוע הקשה מגיע ברקע מתיחות בינלאומית גואה ושיתוף פעולה צבאי הדוק עם איראן ושיחות מדיניות דרמטיות (בעולם)
אקטיביסטית ה-MAGA המושחזת הגיעה לאוקראינה חמושה בדעות מוצקות על "צבא של נאצים", אך יצאה משם עם דמעות בעיניים | המפגש האישי עם הרב הראשי וסיפורו קורע הלב של בנו הגיבור ניפצו את חומות התעמולה של פוטין (חדשות בעולם)
בימים הנעלים והמסוגלות של 'תשעת הימים', אדמו"רי ורבני גזע הקודש לבית נדבורנה, קרעטשניף והסתעפויות החסידות, פוקדים בימים אלו את ציון זקנם הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זיע"א בעיירה בישטנא שבמזרח אירופה • הכתובת לישועות, ההבטחה הנוראה של הרבי והמסע הקדוש בין קברי הצדיקים באוקראינה • צפו בגלריה מקיפה (חסידים)
הודעת צבא ארצות הברית השבוע על שימוש ראשון מסוגו בכשב"מים מתאבדים מסוג "קורסייר" (Corsair) לתקיפת מטרות בבסיס ימי באיראן, סימנה עליית מדרגה דרמטית | מה שהחל כניסיונות טכנולוגיים ופעילות הגנתית, הפך רשמית לכלי נשק התקפי שמשנה את כללי המשחק הימיים | הצצה מרתקת (מגזין)
המוני חסידים ואנשי מעשה פקדו במהלך שבוע האחרון את עיירת לודמיר שבאוקראיינה, לרגל הילולת הרה"ק רבי שלמה מקרלין זי"ע • בין ההמונים נצפו האדמו"רים מזוועהיל וקודינוב • צפו בתיעוד מרהיב מכל יום ההילולא, מהחסידים אשר נסעו לציון בכרכרות רתומות לסוסים כמו בשנות קדם, ומסעודת ההילולא (חסידים)
ישיבת חירום התקיימה בקייב לקראת הגעת עשרות אלפים לאומן בראש השנה, אך במקביל מתגלה קושי בישראל. רבה של אומן רבי יעקב ג'אן פנה למירי רגב בבקשה דחופה להסדיר חניה למטוסים בנתב"ג, מחשש כי חוסר במקומות ימנע מרבבות הנוסעים להגיע ליעדם (חרדים)
נהג הרכב שהוביל את המוהל החרדי שמע ברדיו על הפגזות קשות, וסירב להמשיך בנסיעה מחשש לחייו. לאחר שעות של המתנה אותר נהג אמיץ שהסכים לחדור את האזור המופגז, רק כדי שהמוהל יגיע לבית הכנסת השומם וימול חייל יהודי שתפקידו המצמרר הוא חילוץ גופות מהחזית. המבצע הלילי המטורף שהצליח כנגד כל הסיכויים, ועבר מפה לאוזן עד שהצית גל חסר תקדים של לוחמים המבקשים לזכות במצווה המשמרת – דווקא מתוך הבונקרים ותחת אש הטנקים (בעולם)
המרד ברחובות אוקראינה עולה שלב – על רקע מצוקת החיילים בחזית והורדת גיל הגיוס | האם זהו הסדק המשמעותי הראשון בחזית העורף? כשצעיר אחד נלקח בכוח אל תוך ניידת, שכונה שלמה יצאה למלחמה חזיתית מול המגייסים (חדשות בעולם)
המתקפות הכבדות על בירת אוקראינה גובות קורבנות ומותירות אלפים במצוקה • רבה הראשי של קייב, הרב יונתן מרקוביץ', מוביל יחד עם מתנדבי הקהילה חלוקת מזון, מים, ביגוד וסיוע הומניטרי ליהודים ולתושבים שנפגעו בהפצצות (בעולם)
משרד ההגנה האוקראיני אישר מבצעית את ה-TALION, כטמ"ם רב-תכליתי שפותח מקומית. הכלי מסוגל ליירט מטוסים עוינים, לשמש כחימוש משוטט קטלני נגד מטרות קרקע, ולבצע סיורים מתקדמים – כל זאת בעלות נמוכה של כ-10,000 ש"ח ליחידה (תקיפה והגנה)