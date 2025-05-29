סיקור של ההכנות בקהילות היהודיות בעולם לקראת חג שבועות - ראיון מיוחד עם יהודה דגן מארצות הברית - ראיון מרתק עם רב הקהילה באורוגוואי - ראיון מפתיע עם הרב נחמיה מבית חב"ד תאילנד - לכבוד יום האומנה הבין לאומי הרב יוסף דובדבני יחד עם בנו הרב דוד דובדבני בראיון מרגש וקריאה מהלב "לכל ילד מגיע בית חם" - פשיעה חמורה בגליל מבצע לאומי נגד כנופיות - (דבר ראשון)
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הליכוד או היועמ"שית? החרדים מאיימים שוב באקדח הריק - פרישה מהממשלה | מה יעלה בגורלם של אלפי חביות היין בקרעסטיר? | עוקץ בנתב"ג: צעיר חרדי שילם 320 ש"ח עבור נסיעה לבני ברק | מסע לאורוגוואי: האדמו"ר נסע לפקח על השחיטה יחד עם בכירי מערך הכשרות | מנהיגי עולם התורה: אלפים עלו לציונם של מרנא החזו"א והאבי עזרי (מעייריב)
הפרופ' הנחשב מתארח השבוע באולפן 'המבדיל' ומספר על מסע יוצא דופן - מאביו ניצול השואה, הישיבה, לימודי מחשבת ישראל, הספרים שהוציא יחד עם כל האוניברסיטאות המובילות בעולם, עד לעולם היהודי ולמוסר | צפו (המבדיל)
גיז'רמו סנטוריון, שוערה בן ה-14 של קבוצת 'נאסיונל' האורוגוואית, ביצע מהלך מבריק שלא רואים כל יום. במהלך משחק בליגה המקומית החליט השוער לצאת להתקפה מתפרצת לבד, שעט לאורך המגרש והבקיע שער מדהים. צפו (ספורט)