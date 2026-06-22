יש אורז של יום חול, ויש את האורז הזה - חגיגי, צבעוני ומלא בכל הדברים הטובים | רימונים, תמרים, פיסטוקים ושמיר טרי נכנסים פנימה והופכים סיר פשוט לתוספת יפהפייה, מתקתקה וקראנצ'ית שפשוט כיף להניח על שולחן ראש השנה (אוכל ומתכונים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, נ"ט בר נ"ט: אורז שבושל בסיר בשרי, מותר לכתחילה לאכול אותו עם גבינה? ומהם ההבדלים בין בני ספרד לבני אשכנז? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מי אמר שצריך לעבוד קשה בשביל ארוחה מפנקת שכל המשפחה תטרוף? במיוחד לימים הלחוצים, קבלו מתכון מושלם לקציצות בשר נימוחות, אורז עסיסי וברוקולי בריא - הכל מתבשל יחד, סופג טעמים אסייתיים עמוקים, ומותיר אתכם עם סיר אחד בלבד לשטוף! (אוכל ומתכונים)
בעקבות העיסוק באיסור תולעים בפרשת השבוע, נראה את מחלוקת הפוסקים מתי פרי או אורז נחשב מוחזק בתולעים, ויש צורך בבדיקה לפני אכילתו | האם התולעים שנמצאו לאחרונה בדגים מותרים באכילה ומה עושים כאשר ההלכה סותרת את המדע? (פרשת השבוע)
מכירים את זה שנשאר לכם סיר מלא באורז לבן ואורירי מאתמול? עבור רובנו, מדובר בפתרון המושלם לארוחת צהריים מהירה ביום למחרת. כל מה שצריך זה שתי דקות במיקרוגל, קצת רוטב, ואנחנו מסודרים. אבל מה אם היינו אומרים לכם שהסכנה האמיתית לא נמצאת בחימום עצמו, אלא דווקא בדרך שבה שמרתם את האורז לפני כן? (אוכל, בריאות)
שילוב פשוט של ארבעה מרכיבים בסיסיים הפך לאחד הסודות הגדולים של המטבחים הביתיים במזרח הרחוק | הדבש מעניק לעוף את ה'גלזורה' המבריקה, רוטב הסויה מעמיק את הטעם, והשום מחבר הכל לריח ממכר שממלא את הבית | תוך פחות משעה, המנה מוכנה להנחה במרכז השולחן (מתכונים)
שורדת השבי נעמה לוי, שיתפה את הרגעים שהיו הכי קשים לה בשבי וסיפרה: "בשבועות הראשונים בשבי הייתי לבד. רק אני והשומרים שלי. במנוסה מתמדת, בפחד מוות. באחד הימים, לא נשאר לי כלום. אפילו לא מים. למזלי, התחיל לרדת גשם. השובים שלי הניחו סיר מחוץ לבית בו הוחזקתי, והגשם מילא אותו. שתיתי ממי הגשמים האלו, שהספיקו גם לסיר אורז" (חדשות)
פילה סלמון בתנור? היינו שם, עשינו את זה. קערות סלמון, לעומת זאת, הן בדיוק סוג הארוחה שאנו רוצים לצלול אליה. אולי בגלל הגמישות שלהן / כי הן בריאות ומשביעות. (או אולי מכיוון שהכל טעים יותר בקערה.) לא משנה מהי הסיבה, אנחנו מכינים את המתכון הזה לקערות סלמון בסויה וג'ינג'ר עם אורז בחלב קוקוס, שוב ושוב (מתכונים, אוכל)
מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן, יצא בעקבות האורז - עד להודו, וחזר עם תיעוד מדהים ומפתיע: משיטת הגידול של האורז בהודו וקצירת הגבעולים - ועד לייבוש והחבטות על חבית, פשוט כדי להוציא את האורז • צפו בסרטון (מעניין)
אם אתם אוהבים אורז (מי לא בעצם?) ומחפשים דרכים לגוון אותו, המתכון הזה בשבילכם. יש פה בצל, שום, פלפל חריף ואפונה עם אורז בסמטי מלא. החלק הכי טוב? הם משולבים עם רוטב צ'ימיצ'ורי ביתי גדוש בטעם. הכפילו כמויות מראש - שלא תגידו שלא אמרנו (מתכונים, אוכל)
אנחנו אוהבים ליצור סלטים נטולי חסה לארוחות צהריים, מסיבות רבות. העיקרית שבהן: קל להכין אותם מספר ימים קדימה ולאחסן במקרר עד הצורך. סלט העוף והאורז החרפרף הזה מבוסס על כרוב סגול שמעניק לו פריכות מופלאה (וחיונית) ונשאר טרי ורענן לאורך זמן (מתכונים, אוכל)
מומחה הכשרות, הרב יוסף דורפמן, השוהה בקולומביה לצרוך משימה כשרותית, ישב ובדק אורז לכבוד שבת קודש - וחיפש האם יש נגיעות של חדקוניות, תולעים, תולעי עש וזחלים חיים, באורז המקומי?! • מה הוא מצא? • צפו וגלו (חרדים)
הרימו את ידכם אם אתם אוהבים סלט קינואה ועדשים, שמחמם את הלב. (היי, גם אנחנו.) אבל מדי פעם, יש לנו צורך עז לגוון וקערות הביבימבאפ הללו הן מזינות, מספקות וקלות להרכבה. Bibimbap (שמשמעותו "אורז מעורב") הוא מנת אורז קוריאנית שעליו נערמות תוספות כמו ירקות מוקפצים, קימצ'י (ירקות כבושים), בשר וביצה. בגרסה זו החלפנו את הבשר והביצה בפטריות, אך שמרנו על הירקות הפריכים והחריפים והטעם המסורתי שאי אפשר לעמוד בפניו. העבירו לנו את רוטב הסויה, בבקשה (מתכונים, אוכל)
אנחנו בטוחים שסיר האורז שלך מופלא, אבל ידעת שהוא יכול להיות מוצלח אפילו יותר? סוגת מזמינה אותך לגלות שלל זני אורז מרחבי העולם, שנבחרו בקפידה כדי להוסיף בריאות וטעמים חדשים לארוחות המשפחתיות שאת מכינה. אמא יש רק אחת, ואורז של אמא - אחד אחד! (אוכל, מקודם)
פודינג אורז הוא מאכל שיכול לשמש כמנה עיקרית בארוחת בוקר / ערב או כקינוח. הוא מכיל אורז, חלב, ממתיק ותבלינים ונפוץ ברחבי העולם בגרסאות שונות. הנה הוורסיה הביתית שלנו שזכתה לביקורות נלהבות מכל מי שאי פעם טעם אותה (מתכונים, אוכל)