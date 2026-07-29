פרטים דרמטיים שנחשפו מגלים כי הפנטגון גיבש תוכנית מגירה חסרת תקדים לשליחת אלפי לוחמי עילית, במטרה להשתלט בכוח ובאש על המאגרים הרדיואקטיביים ולמנוע מטהרן באופן מוחלט להשלים את פרויקט הנשק הגרעיני שלה • הנשיא טראמפ ביטל פלישה ברגע האחרון (בעולם)
הציבור הישראלי התרגל לשיתוף פעולה הדוק, אך בפועל קיים פער מדאיג בין וושינגטון לירושלים | מאחורי הקלעים מתגבש הסכם שעלול להשאיר את ישראל חשופה מול פרויקט הגרעין האיראני, כשהממשל האמריקני מסתמן כמי שבוחר באינטרסים צרים על פני ערבות הדדית (מדיני)
המנהרות באספהאן הפכו לכספת תת-קרקעית בלתי חדירה, המאחסנת את רוב מלאי האורניום המועשר. צילומי לוויין חושפים כיצד טהרן קברה את האתר, בעוד הבית הלבן בוחן תוכנית קומנדו חסרת תקדים לחפירה תחת אש. כל הפרטים. האם החומר נגיש או קבור לצמיתות? (בעולם)
הודעתו הלילית של הנשיא טראמפ על הפסקת מבצע "פרויקט החירות" היה רק הפתיח להתקפלות הבאה: הסכם מסוכן עם איראן | אישור בכתב של ארה"ב על העשרת אורניום על אדמת איראן, אורניום מועשר שלא ברור מה יעלה בגורלו, וטילים בליסטיים חופשי "על הבר" - זה מה שכלול בהסכם המסתמן (חדשות)
ארצות הברית ואיראן מנהלות משא ומתן מתקדם על הסכם עקרונות בן שלושה עמודים שעשוי להביא לסיום המלחמה | במוקד המגעים עומדת הצעת פשרה ולפיה איראן תוותר על מאגר האורניום המועשר שלה בתמורה להפשרת מיליארדי דולרים (חדשות)
לווייני ריגול זיהו תנועה חריגה בפתחי המנהרות המבוצרות באיראן, בעוד טראמפ מתלבט בין פשיטת קומנדו כירורגית להסכם פוליטי | האם ארה"ב וישראל יצליחו לשים יד על האורניום המועשר בטרם הם יצליחו לייצר את נשק יום הדין? | פרויקט מיוחד על המרדף המודיעיני (תקיפה והגנה)
דו"ח של מכון ISIS חושף סימני שאלה ביחס להצהרות צה"ל לממצאים בשטח במתחם הגרעין הסודי. בעוד מבנים עיליים הושמדו בתקיפה, המבנה התת-קרקעי שהוצג כליבת פרויקט הנשק נותר, על פי הלוויינים, ללא פגע (מלחמה עם איראן)