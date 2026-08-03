דרמה משפטית בבלגיה: ארגון יהודי הגיש תביעה חסרת תקדים נגד המדינה וחברת הרכבות הלאומית, על שיתוף פעולה עם הנאצים ומשלוח כ-25 אלף יהודים למחנה ההשמדה אושוויץ • התביעה דורשת פיצויים כספיים והכרה רשמית • כל הפרטים (חרדים)
מיוחד לתשעה באב: דבריו המרטיטים של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, שאיבד בשואה את אשתו, 11 ילדיו ואת כל חסידיו • בהקלטה מצמררת המקבלת משנה תוקף ביום האבל, נשמע הרבי מצהיר: "אני נותן שבח והודיה לה' על הזכות להיות בתוך עמו בשנות הזעם" • באדיבות מערכת 'באוצר החיים' (חסידים)
במיוחד ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, 'כיכר השבת' מגיש פרויקט מטלטל המפיח חיים בזיכרון היהודי שהפך לאפר. באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI) מתקדמת, נצבעו תמונות מ"אלבום אושוויץ" המפורסם – התיעוד המפורט והמצמרר ביותר של מכונת ההשמדה הנאצית בפעולה
יום כיפור הוא יום צום וכפרה אבל יש בו גם מסוד הנצח | מדוע בנות ישראל היו מחללות בכרמים אחר 'שידוך' דווקא ביום הקדוש ביותר? | סיפורה הבלתי נתפס של גברת רחל זיני ע"ה וצעדת המוות שהסתיימה בשידוך למען עם ישראל | "בחור שא נא עיניך" (כיכר השבת- יום הכיפורים)
לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'חקל יצחק' מספינקא הי"ד, שנעקד על קידוש ה' במחנה השמדה הידוע לשמצה באושוויץ ביום י"ג סיון תש"ד, ערך נינו ממלא מקומו, האדמו"ר מספינקא בית שמש, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו 'חקל יצחק', ברמה ד' בעיר, בהשתתפות המוני חסידים ותושבי השכונה | במהלך הסעודה נשא האדמו"ר אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא הי"ד | לאחר ברכת המזון עברו החסידים להתברך בברכת לחיים (חסידים)
במהלך צעדת החיים שהתקיימה באתר אושוויץ-בירקנאו לציון יום השואה הבינלאומי, בחורים חסידי חב"ד הציעו למשתתפים להניח תפילין – רגע של התחברות ליהדות במקום שבו נעשה ניסיון לגדוע את חיי העם היהודי. רבים מהצועדים, בני כל הגילים, נענו להזמנה בהתרגשות (חרדים)
שורד השבי אלי שרעבי, מי שאיבד את אשתו ובנותיו הצטרף למשלחת הישראלית לפולין | שרעבי אמר באושוויץ: כי "השואה לא הייתה דומה לשום דבר אחר, זה שאנחנו כאן זה ניצחון הרוח היהודית" | שרעבי אמר: "עברתי זוועות בשבי האויב אבל אני בחרתי בחיים" (אקטואליה)
מדוע בציבור החרדי נמנעים מלעסוק בזיכרון, והאם זה קשור לממלכתיות? בריאיון עומק מיוחד ליום השואה, מסביר ראש ישיבת נשמת התורה הרב אליעזר שטינברגר שיצא למסע אל מחנות המוות עם ישיבתו, על המהפך החשיבתי שקרה אחרי שנסע עם תלמידיו לטרבלינקה ויער הילדים וצעקו יחד שמע ישראל | איך מתמודדים עם השאלות באמונה והקושי הרגשי | וגם: תיעוד מרטיט מתוך המסע | צפו בתוכנית המיוחדת (חדשות חרדים)
לעו"ד ישראל ענדען, חבר מועצת 'יד ושם', היה שבוע מטלטל ומעורב ברגשות, מצד אחד יום השואה הבינלאומי וציון יום שחרור אושוויץ, ומהצד השני החיוק שקיבל מהחטופה אגם ברגר וההבנה החדשה שהוא מצא בסבו ובסבתו הפולניים שציינו דווקא בחג הפורים את זוועות השואה | טור נוגע (דעות)
בנאום מכונן ומרגש בפני מאות נציגי 46 המדינות החברות בנציבות
האירופית, אורח הכבוד הגאון רבי ישראל מאיר לאו, נאם נאום מרגש ואמר לנוכחים: "לא ייאמן ש-80 שנה
לאחר שחרור אושוויץ, העם היהודי עומד מול מתקפה אנטישמית בכל העולם ומדברים מלחמה.
אנחנו רוצים שלום ואוהבים שלום" | הגרי"מ לאו שיבח את גרמן זכרייב, תומך עולם התורה על פעולותיו ועל יוזמת 'יום השחרור וההצלה' (חדשות, העולם היהודי)
למרות צו המעצר שהוטל על נתניהו בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ממשלת פולין נעתרה לבקשת הנשיא דודה לאפשר לראש ממשלת ישראל להגיע להשתתף בטקס יום השואה שצפוי להיערך במחנה אושוויץ בעוד שבועות ספורים - ללא חשש ממעצר או הפרעה (בעולם)
צו המעצר הבינלאומי שהטיל בית הדין הפלילי בהאג על ראש הממשלה - משפיע באופן מעשי על תכנון הנסיעות לחו"ל | לפי הדיווח בפולין, למרות שרה"מ הודיע שלא יסע להשתתף בטקס לציון 80 שנה לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ, נשיא פולין קורא לממשלתו לפעול למניעת המעצר בארצו | מלשכת נתניהו הגיבו לפרסום כי הנסיעה לא מתוכננת וגם לא התקבלה הזמנה (בעולם)
מתוך תהומות הגיהנום, בלב ליבה של מכונת ההשמדה הנאצית, נולד סיפור גבורה אנושי יוצא דופן | רודולף ורבה, צעיר יהודי חריף ונחוש הצליח להימלט ממחנה אושוויץ ולשאת עימו את האמת המזעזעת אל העולם | במסע מסוכן רצוף סכנות שבסופו הצליח לחשוף את מנגנון ההשמדה הנאצי ולהדוף כמעט לבדו משלוחים של 200,000 יהודי הונגריה אל גיא ההריגה | "אחד בשביל כולם" (מגזין כיכר)
מאות ליוו אתמול בבני ברק ובירושלים למנוחות את האשה החשובה מרת רייזל ויינר ע"ה, מב"ב, אשר השיבה נשמתה הזכה לבוראה בשיבה טובה בגיל מאה שנים | המנוחה עברה את מאורעות השואה, וניצלה מתאי הגזים באושוויץ, הקימה לאחר הזוועות בית לתפארת בעיר התורה והחסידות בני ברק (דיין האמת)
מלבד גאונותו העצומה של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי והתמדתו הפלאית לאורך כל שעות היממה, הוא היה נוהג לנסוע למחנות ההשמדה בפולין ולמקומות המוות במזרח אירופה, למסעות רוויי אמונה וחיזוק | "כיכר השבת" חזר למסע של ראש הישיבה לפני תשע שנים - במהלך מבצע 'צוק איתן', שם ראש הישיבה דיבר גם על הברבריות הערבית (מגזין כיכר)