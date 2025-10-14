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כל הסגולות
אושפיזין עלאין: סודות שמחת תורה - כך מושכים שפע לכל השנה
יוסי עבדו|
יוסי עבדו מארח את הרב חיים פוקס, שמסביר איך שמחה מתוך לימוד הלכה הופכת לתשובה מאהבה, מדוע ההקפות מושכות ברכה לכל השנה, ומה עושים עם ארבעת המינים – מהאתרוג בדבש ועד שמירת הלולב לפסח (VOD)
סוד השפע וההצלחה
סגולת האושפיזין של יוסף: הניצחון על היצר ופתיחת שערי הפרנסה
יוסי עבדו||
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זכות יוסף הצדיק – הכוח להשבית מזיקים מבית ומחוץ: לימוד משניות מסכת סוכה, בקשה מפורשת בפה להצלחה בכל השנה | המקובל הרב חיים פוקס מסביר איך שמירת הברית בדיבור ובמעשה פותחת צינורות שפע, איך מפרקים התמכרויות בעשרה וקדיש דרבנן, ולמה סעודה רביעית במוצאי שבת הופכת צער למלכות (חג הסוכות)
סודות החג
אושפיזין משה: ענווה, הנהגה והסגולות שמביאות הצלחה מתמשכת
יוסי עבדו|
יוסי עבדו מארח את הרב המקובל חיים פוקס במסגרת סדרת "אושפיזין עילאין" לחג הסוכות | נעמיק במידת הנצח של משה רבנו, נבין איך ענווה הופכת למנוע מנהיגות בבית ובעסקים, ונלמד את סודות ההידור בסוכה לביטול ייסורים וגזירות (יהדות)
סודות החג
אושפיזין דיעקב: כך מידת התפארת מגינה על הילדים ומביאה שלמות לבית
יוסי עבדו||
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ביום אושפיזין דיעקב, המייצג את מידת התפארת, מתרכזות כל העיניים והרצונות להביא שלמות לבית היהודי לאחר ימי הדין. הרב חיים פוקס חושף את סודות היום, שמאפשרים להגן על צאצאינו ולהחזירם לדרך הישר, תוך חיזוק הלימוד והשמירה על הבית היהודי | אושפיזין עילאין פרק 3 בהגשת יוסי עבדו (כיכר השבת)
יום שני של חג הסוכות
"עולו אושפיזין עילאין קדישין" | כל הסודות והסגולות לזיווג הגון ב'יום יצחק' | צפו
יוסי עבדו|
לכבוד היום השני של חג הסוכות, יוסי עבדו אירח באולפן את הרב חיים פוקס ושוחח עימו על הסגולות של היום הקדוש המתייחס ליצחק אבינו | זיווג הגון, זרע של קיימא, כאן תגלו את כל הסגולות ליום שני של חג הסוכות (VOD)
הסודות הרוחניים
ארבעת המינים וסוכות – המשמעויות המיסטיות והסגולות המיוחדות
יוסי עבדו|
יוסי עבדו בסודות ארבעת המינים: המקובלים מגלים מדוע הלולב צריך להיות ארוך ועבה, מה הקשר לשבע הספירות התחתונות, ו-14 סגולות מיוחדות של מצוות ישיבת סוכה שיכולות לשנות את חייכם. מדריך מקיף עם הנהגות ומנהגים לחג (סוכות)
אושפיזין עילאין | צפו
כך הסוכה מגינה על הבית: הסודות, האושפיזין, הצדקה, ארבעת המינים ושיירי המצווה שעושים פלאים
יוסי עבדו|
ערב סוכות עם יוסי עבדו והרב חיים פוקס: איך בניית הסוכה עצמה מתקנת, למה הידור בארבעת המינים מחנך לדורות, ואיך כיסא לאושפיזין ונר קטן פותחים שערי חסד עד הושענא רבה | סגולת הרימונים שהופכים לליקר ולסגולה לרפואה | וגם: איך מתכוננים כבר מעכשיו, מהיום הראשון של חג הסוכות, לחג החנוכה? (סוכות)
הופכים דף
סנהדרין דף צ"ג | האם האושפיזין קודמים למלאכי השרת?
כיכר השבת|
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין דף צ"ג עסקו השבוע במעלותיו של מלך המשיח – עד שלעתיד לבוא הוא ידון לפי חוש הריח | מה מיוחד חוש הריח שקשור לדין? והאם מלאכי השרת הם בדרגה נמוכה יותר מן האושפיזין? (יהדות הדף היומי)
כל הפרטים בפרסום ראשון
20 שנים אחרי הצלחת 'אושפיזין'; שולי רנד יצלם סרט חדש
איציק אוחנה||
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אחד הסרטים הקולנועים שזכו להצלחה מסחרתת גם בקרב הציבור החרדי, הוא הסרט אושפיזין, בכיכובו של השחקן והזמר שולי רנד, כעת נחשף ב'כיכר השבת', כי רנד עובד על סרט חדש | כל הפרטים (חדשות, ברנז'ה)
הַלְוִיִּם בְּכִנּוֹרוֹת וּבִנְבָלִים
כהנים בעבודתם: הרבי ערך טיש אושפיזא דאהרן
חיים רוזנבוים|
המונים השתתפו אמש בעריכת השולחן של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק מגזע אהרן הכהן, לכבוד אושפיזא דאהרן כהנא קדישא | במהלך הטיש זימרו ניגוני החג, וניגוני שמחת בית השואבה כנהוג (חסידים)
האושפיזין היומי
הרב עידו ובר-ארליך על אושפיזין דוד • צפו
הרב עידו ובר-ארליך |
שבעת האושפיזין מגיעים לסוכתנו מדי יום, אך בכל יום עומד בראש, אושפיזין אחר • הרב עידו ובר-ארליך בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על האושפיזין היומי - דוד המלך • צפו (יהדות)
האושפיזין היומי
הרב עידו ובר-ארליך על אושפיזין יוסף • צפו
הרב עידו ובר-ארליך |
שבעת האושפיזין מגיעים לסוכתנו מדי יום, אך בכל יום עומד בראש, אושפיזין אחר • הרב עידו ובר-ארליך בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על האושפיזין היומי - יוסף הצדיק • צפו (יהדות)
עוּלוּ אוּשְׁפִּיזִין
המאבקים בצד ומרבים שלום: ה"אושפיזין" של חברי הכנסת
כיכר השבת||
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לכבוד חג הסוכות שאלנו חברי כנסת איזה פוליטיקאי הם היו רוצים לארח? • פינדרוס סטה מהשאלה למען מטרה נעלה, ארבל החמיא למסורתי בכחול לבן ובוסו - לתקוות הימין האחרונה (פוליטי בסוכה)
האושפיזין היומי
הרב עידו ובר-ארליך על אושפיזין משה • צפו
הרב עידו ובר-ארליך |
שבעת האושפיזין מגיעים לסוכתנו מדי יום, אך בכל יום עומד בראש, אושפיזין אחר • הרב עידו ובר-ארליך בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על האושפיזין היומי - משה רבינו • צפו (יהדות)
האושפיזין היומי
הרב עידו ובר-ארליך על אושפיזין יעקב • צפו
הרב עידו ובר-ארליך |
שבעת האושפיזין מגיעים לסוכתנו מדי יום, אך בכל יום עומד בראש, אושפיזין אחר • הרב עידו ובר-ארליך בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על האושפיזין היומי - יעקב אבינו • צפו (יהדות)
האושפיזין היומי
הרב עידו ובר-ארליך על אושפיזין יצחק • צפו
כיכר השבת||
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שבעת האושפיזין מגיעים לסוכתנו מדי יום, אך בכל יום עומד בראש, אושפיזין אחר • הרב עידו ובר-ארליך בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על האושפיזין היומי - יצחק אבינו • צפו (יהדות)
האושפיזין היומי
אושפיזין דוד עם הרב עידו ובר-ארליך • צפו
הרב עידו ובר-ארליך |
בימי חג הסוכות מגיעים כל שבעת האושפיזין, אך בכל יום עומד בראש אושפיזין אחר • הרב עידו ובר-ארליך בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על האושפיזין היומי - דוד המלך • צפו (יהדות)
האושפיזין היומי
אושפיזין יוסף עם הרב עידו ובר-ארליך • צפו
הרב עידו ובר-ארליך ||
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בימי חג הסוכות מגיעים כל שבעת האושפיזין, אך בכל יום עומד בראש אושפיזין אחר • הרב עידו ובר-ארליך בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על האושפיזין היומי - יוסף הצדיק • צפו (יהדות)
האושפיזין היומי
אושפיזין אהרון עם הרב עידו ובר-ארליך • צפו
הרב עידו ובר-ארליך |