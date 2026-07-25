מחקר חדש של KAIST חושף את העלות האנרגטית האדירה של מערכות AI אוטונומיות: צריכת חשמל קיצונית, זמני עיבוד ארוכים ותלות בתשתיות שלא בטוח יעמדו בעומס | התחזיות מצביעות על לחץ חסר תקדים על רשתות החשמל העולמיות (טכנולוגיה)
האם מותר לעשן סיגריה אלקטרונית במקום ציבורי? | מי עשה לנו שטיפת מוח על בטיחות המוצר וכמה זה פחות מסוכן מסיגריה רגילה? | וגם, מה לא מספרים לבחורי הישיבות ומה כל אחד יכול לעשות? | ריאיון עם יו"ר עמותת אוויר נקי (בריאות)
במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' רצינו לבדוק ולברר את הפרסום אודות ההחמרה בנהלי המשטרה | בשיחה עם ניצב משנה עמיר ג'יבלי ראש ראש מחלקת מחקר ופיתוח אגף התנועה הוא מציג את הנתונים הקשים שגרמו לשינוי | עידכון על הורדת סף המהירות וביטול האזהרות (תנועה)
מומחי אבטחה מזהירים: האקרים מנצלים עמדות USB ציבוריות במרכזי קניות ושדות תעופה להפצת נוזקות וריגול | יכולים לגנוב מידע רגיש כולל הודעות, תמונות ואנשי קשר | המלצת ה-FBI: השתמשו במטען אישי ושקע חשמל בלבד | קיים חשש גם מכבלי USB שחולקו כמתנות קידום מכירות (בעולם)
אנו רוצים לחשוב שהכל ימשיך כרגיל אך יתכן ואנו עומדים בפני איום קיומי | עיון בהיסטוריה ובתולדות עם ישראל מלמדת על האתגר והסכנה בפניה אנו ניצבים | מה רואים אויבינו והאם יש פתרון שכל אחד מאתנו יכול לעשות? | קריאת אזהרה (דעות)
רבנים, עורכי דין ומומחים מתאגדים למאבק נגד ההונאות הרבות שפוגעות בציבור החרדי | לרגל הקמת "הפורום להגנת הצרכן החרדי", הגאון רבי צבי ברוורמן, ראש בי"ד ביתר, שידיו רב לו בנושא, בשיחה מעמיקה על היקף הנעקצים הבלתי נתפס במגזר ודרכי ההתמודדות | "אנשים נוכלים, גונבים וגוזלים לציבור החרדי כל שנה קרוב למיליארד שקל" • השיחה המלאה (חרדים)
הממשלה צפויה לאשר היום את הכספים הקואליציוניים שבמרכזן תוספת תקציבית דרמטית עבור האברכים - במרכזן העלאת הקצבה לסכום של 1,173 ש"ח בחודש - והחינוך החרדי | במשרד האוצר פרסמו מכתב אזהרה חריף נגד התוספת התקציבית | כל הפרטים (חדשות)