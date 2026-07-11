השבוע באולפן: התזונאי שעושה סדר במיתוסים וגרפולוג שחשף את סודותיו של המגיש בשידור חי | פינת פאנצ'ים ברוח ימי בין המצרים, ומדריך הישרדות ויראלי שכל מפגין פוטנציאלי חייב להכיר | וגם תיעוד מפתיע של עריק שמצליח לשבור קירות (דבר השבוע)
השוטר, רגע לפני שחזר לניידת, הוריד פתאום את הראש אל תוך החלון. הוא הביט ביהודה במשך כמה שניות ארוכות, שניות שנראו כמו נצח. משהו במתח של יהודה, בשקט שלו, כנראה הדליק אצלו נורה אדומה. "תן לי תעודה זהות בבקשה", הוא אמר ליהודה (מגזין כיכר)
התגובות להפגנת הילדים לא מאחרות לבוא. עו"ד אורי רגב העומד בראש ארגון חדו"ש קורא לגייס את הילדים לצבא. "לציבור קשה להבין למה ילדים שמשמשים שוב ושוב למלחמות הדת של קנאי המגזר החרדי, אינם יכולים להשתתף בגיל 18 בהגנה על קיום עם ישראל ומדינת ישראל" (חדשות, חרדים)
הפגנת הענק של ילדי העדה החרדית תתקיים בצהריים, ויממה לפני שתצא לדרך נערכים ב"העדה החרדית" בכל הכוח לקראת המעמד. בדפי הסבר שחולקו בתלמודי תורה נכתב כי מאות הילדים יאזקו באזיקים בכדי להביע את הכאב על גיוס החרדים. מה בתוכנית המלאה? כל הפרטים (חדשות, חרדים)