שלושה לוחמי גבעתי נשפטו ל-21 ימי ריתוק לאחר שאיחרו לאזכרה של חלל החטיבה בבית העלמין בפתח תקווה. האיחור נגרם בעקבות חסימות כבישים באזור מחלף גהה - שנוצרו עקב מחאת הפלג על מעצר בני ישיבות | בצה"ל טוענים כי החיילים לא נשמעו להנחיות המקדימות (חרדים, צבא)
זה לצד זה, היום - בהר הרצל בירושלים | מצד אחד, אזכרות במלאות שנה להירצחם של טובי בנינו הי"ד בטבח שמחת תורה, כאשר כל משפחה קיבלה חצי שעה להתייחד עם הקבר של בנם | ומצד שני, הלוויותיהם של הנופלים הטריים במלחמת התקומה שלנו שלא מפסיקה לגבות קורבנות, והם רבים וטובים | גלריה דומעת (בארץ)
בהיכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים התקיימה אמש עצרת ה'שלושים' להסתלקותו של הגאון החסיד רבי שעון אליטוב זצ"ל, זקן רבני חב"ד בארץ ישראל וחבר מועצת הרבנות • רבנים ואישי ציבור ספדו • למעלה מאלף משתתפים • תיעוד (חרדים)