דרמה לילית בסניף רשת המזון: קטין שפרץ למקום בשעות המאוחרות, לא ידע כי מערכת האזעקה כבר הזניקה לעברו את שוטרי תחנת קריית גת. צוות אופנוענים נחוש שהגיע לזירה בתוך דקות ספורות, הפתיע את הפורץ הצעיר ממש ברגע שיצא מהסניף - וזה ה"שלל" שמצאו על גופו (בארץ)
סיפור בלתי יאומן בשיכון ג' בבני ברק, בעוד התושבים מיהרו אמש למרחבים מוגנים בעת הישמע האזעקה, גנב ניצל את הדלת הלא נעולה ברחוב יעל ונכנס לדירה • בעל הבית לא איבד את עשתונותיו, רדף אחרי החשוד ויחד עם השכנים לכד אותו עד להגעת המשטרה • "חשבתי לרגע שמדובר בתלמיד שלי" (חרדים)
צפו בתיעוד הנס: רגעי האימה בנשר נחשפים בווידאו מטלטל שפרסם פיקוד העורף. נהג משאית ואביו שיצאו למרחב מוגן שניות לפני פגיעה ישירה, חזרו לגלות תא נהג מחורר מרסיסים שהפך ל"מסננת" קטלנית. "אם היינו נשארים באוטו, לא הייתי עומד פה היום" (בארץ)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בצל המלחמה: מה עושים כאשר אחד השכנים נכנס למקלט עם חמץ? והאם יש איסור לראות חמץ לא שלנו? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
שר החינוך יואב קיש פרסם הערב (מוצאי חג ראשון של פסח) תיעוד מטריד בו נראית קבוצת אנרכיסטים מנסים לפרוץ לשער ביתו תוך קריאות וצעקות נגדו | קיש כתב: "חבורת עבריינים קיצונית והזויה ניסתה הערב לפרוץ לביתי בחסות האזעקות. היו להם שמונה דקות להתפנות למקלט הסמוך ולהתמגן, אך בכל זאת בחרו להישאר במקום ולפעול בפרובוקציה ובאלימות כשבמהלך האזעקה ניסו לפרוץ לביתי" | צפו בתיעוד שפרסם (חדשות)
ליל הסדר מגיע בימי מלחמה שבהם משפחות רבות יושבות ליד שולחן החג עם אוזן כרויה לצופרי האזעקה | השאלות ההלכתיות בוערות: מה עושים אם האזעקה קוטעת את הקידוש? מה הדין אם נאלצנו לצאת למקלט באמצע אכילת המצה? ויש גם שאלה שחייל אחד שאל | הגאון הרב גדעון בן משה במשדר "בני מלכים" עם יוסי עבדו מגיש את המדריך ההלכתי המלא • צפו (פסח בכיכר)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אזעקה בליל הסדר: האם יציאה למקלט תחייב לברך שוב על היין? ומה עושים אם נשמעת אזעקה באמצע אכילת מצה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, פסח בצל המלחמה: האם מותר להפסיק באמצע בדיקת חמץ? ומה עושים אם נשמעת אזעקה מיד אחרי הברכה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
אלוף פיקוד העורף צפוי להודיע לראשי הרשויות בצפון על הארכת זמני ההתגוננות ביישובים הסמוכים לגבול, בעקבות הרחקת חיזבאללה והאפשרות לזהות שיגורים מוקדם יותר | ראשי רשויות ומומחים מזהירים כי לא מדובר בפתרון מספק, ודורשים התרעה מוקדמת (חדשות)
איראן שיגרה טילים לעבר הנגב. בהמשך שיגרו גם לעבר ירושלים והמרכז. ב"ה לא היו נפגעים | שיגורי רקטות וחדירות כטב"ם בגבול לבנון | הלילה: חיל האוויר השלים גל תקיפות נרחב בלב טהרן | הפנטגון שוקל לשלוח 10 אלף לוחמים נוספים למזרח התיכון, כדי לאפשר לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ "אופציות צבאיות" נוספות | גורמים מעורבים: איראן לא ביקשה הארכה במו"מ (אקטואליה)