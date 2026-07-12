סיכום נתוני "שאגת הארי" נחשף: עשרות אלפי אזעקות שטפו את ישראל תחת מתקפה איראנית חסרת תקדים | המלחמה גבתה את חייהם של עשרות אזרחים ולוחמים, כשהעורף הישראלי מתמודד עם מאות זירות רסיסים וטילי מצרר קטלניים (בארץ)
מיליוני ישראלים נסו הלילה למרחבים המוגנים בעוד טיל בליסטי בעל ראש קרב מתפצל נורה מאיראן לעבר לב המדינה. המתקפה, הובילה מחצית מהמדינה למקלטים, והותירה אחריה זירה קשה בלב גוש דן עם פצועים אנוש ונזק כבד, וסימנה עליית מדרגה מסוכנת ביכולות הדיוק וההרס של משטר האייתוללות (בארץ)
אין ספק, האזעקות וההתרעות מחרישות את האוזניים במקרה הטוב, ומבהילות ומלחיצות במקרה הרע, אבל כך הם חיינו כמעט שבועיים, כדי למנוע אסונות בגוף ובנפש חלילה | באיזו עיר נשמעו הכי הרבה אזעקות והיכן לא נשמעו כלל? לכמה אזורי התרעה מחולקת ישראל? איך פועלת ההתרעה עם הצליל המאיים, והאם יש אפשרות להשתיק אותה? | כל מה שלא ידעתם (מגזין)
בימים אלה של מלחמה, שוטרי אגף התנועה פרוסים בכוחות מתוגברים בכל רחבי הארץ, כדי לשמור על צירי תנועה פתוחים | אם שמעתם אזעקה באמצע הנסיעה ברכב, אלו כללי הבטיחות של המשטרה לעצירה בטוחה שתשמור על ביטחונכם (משטרה)
בין אזעקות למשלוחי מנות: איך לעבור את פורים בשלום רגשי?הילדים חשופים למלחמה יותר מאי פעם, והחג האהוב עליהם עומד בסימן שאלה. איך מתווכים להם את הפחד, למה אסור להגיד שהכל בסדר, ואיך הופכים את הבית למבצר של שמחה גם בממ"ד? שרה רוטנמר, עובדת סוציאלית קלינית, עם המדריך להורה בימים של חוסר ודאות. (כיכר FM)