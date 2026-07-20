הרב איסייב רב הקהילה היהודית באזרבייג'ן, הגיע לביקור רשמי בכנסת כדי לחזק את הברית האסטרטגית עם אזרבייג'ן בתקופה מורכבת זו. עם גיבוי מהנהגת יהדות ארה"ב, סיכולי טרור בשטח והבטחה אישית מהנשיא: "אזרבייג'ן היא בת ברית איתנה והבית הבטוח שלכם באזור" (חדשות כנסת)
הצעת חוק שמבקשת להסיר מגבלות על סיוע לאזרבייג׳ן הציתה קמפיין תקיף של הארגון הארמני בארה"ב נגד ישראל ובהודעה שהוציא היום הוא שילב שפה על "מסורות יהודיות" בתוך ההתקפה | בניו יורק, ראש העיר החדש זוהרן ממדאני פתח את הקדנציה בשינויי מדיניות שעוררו סערה בקהילה היהודית • ובארמניה ציינו צעירים ארמנים את יום הולדתו של גארגין נז׳דה, דמות שמוגדרת בישראל כמשתף פעולה עם הנאצים (חדשות בעולם)
גורמים בירושלים מזהירים: קמפיין חג המולד של הפטריארכיה הארמנית מנסה לייצר משבר מול ארה"ב והעיתוי - המקביל לחג המולד אינו מקרי. לטענתם, המטרה היא להציג סכסוך נדל"ני כ"רדיפת נוצרים" ולגרור את ארה"ב להתערבות; "מנסים לבצע מחטף מדיני על הגב של השגריר החדש" (חדשות)
שר הכלכלה של אזרבייג'ן, קיים ביקור משמעותי בישראל ונפגש עם שרים בכירים, על מנת לקדם את שיתופי הפעולה בין המדינות האוהדות | במקביל, רב הקהילה הספרדית באזרבייג'ן, יצא עם משלחת חברי פרלמנט לביקור בארצות הברית | תיעוד וסיקור (העולם היהודי)
אחרי הסכם שלום היסטורי שהצליח הנשיא טראמפ להשיג בין ארמניה לאזרבייג'ן הלוחמות אחת בשנייה מזה שנים רבות, בקהילה היהודית בבאקו מברכים על ההסכם: “מכה לאיראן” | במקביל, בטהרן ובמוסקבה מביעים התנגדות חריפה להסכם ההיסטורי (חדשות בעולם)
נשיא ארצות הברית טראמפ, שיתף נאום שנשא נשיא אזרבייג'ן, בו הוא שיבח את טראמפ | סנאטורים ודיפלומטים מדגישים את חשיבות הקשרים בין באקו לירושלים, ורואים חשיבות בברית משולשת בין וושינגטון, באקו וירושלים (חדשות בעולם)
מסמך של משרד החוץ הישראלי חושף את העומק וההיקף של היחסים
האסטרטגיים ההדוקים, הקיימים בין ישראל לאזרבייג'ן, שהיא שותפה מרכזית ויציבה במזרח התיכון, למרות היותה מדינה מוסלמית | השר סער צופה כי שיתוף הפעולה הכלכלי המשמעותי והתמיכה
המיוחדת בקהילה היהודית, מבטיח כי היחסים בין שתי המדינות ימשיכו להתהדק גם בעתיד כמודל
למדינות מוסלמיות נוספות (חדשות)
בתום הליך בחירה רב שלבי, רבה של הקהילה הספרדית באזרבייג'ן, נבחר לשמש כנציג ב"קול העם" - המועצה הלאומית היהודית העולמית של נשיא המדינה, בה חברים 150 בכירים יהודים מכל רחבי העולם | מאירופה נבחרו מלבד הרב איסייב עוד שישה נציגים | הרב איסייב הגיב על בחירתו ואמר: "בס"ד, לשמחתי, זכיתי לייצג מדינה שבה רוב מוסלמי שיעי שכולם בעד ישראל והיהודים החיים בה בביטחון בשגשוג ובשלווה" (חדשות)
הנשיא הצרפתי נכשל בבחירות האחרונות, אך דבר
זה לא מונע ממנו לעלות מהאוב טענות אנטישמיות שנשמעו לאורך אלפי שנים נגד היהודים, והוא מאשים בבעיות שלו את ישראל וכמובן את שר התפוצות שיקלי - שתמך ביריבתו, וזאת לאחר שצרפת העניקה רוח גבית
לטרור • רבה של אזרבייג'ן זועם: "עמדת צרפת משקפת מוסר כפול, הם מאשימים את
ישראל ואזרבייג'ן במעשים זדוניים שאין להם שחר, ומעמידה אותן בסכנה גדולה והיא
מדאיגה את רבני הקהילות (העולם היהודי)
רב הקהילה הגיאורגית הספרדית באזרבייג'ן, שיגר מכתב לשר החוץ אלי כהן, לאחר שרוב חברי הכנסת הישראליים ביטלו את מכתב התמיכה במיעוט האזרי באיראן, ומסביר לו כי מדובר בצעד שאינו ראוי ותוקף את השרה גילה גמליאל (חדשות)
בעקבות
ביקורו המדיני של שר החוץ אלי כהן בבירת אזרבייג'ן – הקהילה היהודית במדינה מבקשת
את עזרתה של מדינת ישראל ואת יכולותיה הבינלאומיות מול מעצמות העולם | עשרות חברי כנסת הצטרפו לבקשה במכתב לשר החוץ | המכתב המלא (חדשות בעולם)