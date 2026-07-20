כיכר השבת

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מתקפה חריפה

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ביקורת על ההחלטה

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פגיעה באזרבייג'ן

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בעלת ברית אסטרטגית 

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3

מעבר לכל דמיון

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4

המוסד חושף

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"תחושת ביטחון"

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1

"תחושת ביטחון"

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1

אזהרת מסע חריפה

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1

נשברו מהר

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1

קשור לרוסיה?

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2

מצטרפת לסכסוך

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כיכר השבת
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