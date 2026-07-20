שר החוץ הטורקי פידאן תקף בחריפות את ישראל וטען כי "ישראל הפכה לבעיה של העולם כולו" ושיבח את החלטת טורקיה להפסיק מסחר של 10 מיליארד דולר בן לילה | שר החוץ גדעון סער: "הסתה לרצח עם" | הרקע: הכרה ברצח העם הארמני (בעולם)
כוחות ישראליים מיוחדים פעלו מדרום אזרבייג'ן, במרחק של פחות מ-100 ק"מ מהעיר תבריז. המערך החשאי, שנועד במקור למשימות חילוץ, התרחב וכלל גם נוכחות במדינות נוספות כמו סומלילנד ועיראק - משם יצאו כוחות לחיסול בכיר במשמרות המהפכה, והוצבו עמדות להתרעה מוקדמת מול מתקפות איראניות (חדשות)
לפני מספר שבועות סוכלה תשתית טרור באזרבייג'אן, שניסתה לפגוע בצינור הנפט שעובר בין גאורגיה לטורקיה, וביעדים ומוסדות יהודיים במדינה | בין היעדים: שגרירות ישראל באזרבייג'אן, בית הכנסת בבאקו ומנהיגי הקהילה היהודית | חברי החולייה הופעלו על ידי האיראנים ונעצרו כשבידיהם רחפני נפץ ומטעני רסס (עולם)
חלוקת מצות, סיוע למשפחות נזקקות ועוד תוך שהמוסדות פועלים כרגיל: כך נערכים בקהילה היהודית באזרבייג'ן לחג הממשמש ובא | הרב של הקהילה הספרדית בבאקו, הרב זמיר איסייב, אומר כי למרות המתיחות האזורית, הקהילה היהודית באזרבייג'ן נכנסת לפסח בתחושת ביטחון יחסית. השנה, הוא מוסיף, כמעט שלא מגיעים תיירים ישראלים (חדשות, העולם היהודי)
חלוקת מצות, סיוע למשפחות נזקקות ועוד תוך שהמוסדות פועלים כרגיל: כך נערכים בקהילה היהודית באזרבייג'ן לחג הממשמש ובא | הרב של הקהילה הספרדית בבאקו, הרב זמיר איסייב, אומר כי למרות המתיחות האזורית, הקהילה היהודית באזרבייג'ן נכנסת לפסח בתחושת ביטחון יחסית. השנה, הוא מוסיף, כמעט שלא מגיעים תיירים ישראלים (חדשות, העולם היהודי)
גורם בכיר במל"ל מזהיר מפני מאמצים חסרי תקדים של איראן לפגוע בישראלים ויהודים ברחבי העולם • חג הפסח מסומן כ'חלון הזדמנויות' לפעולות טרור • הנחיות מיוחדות למעברי טאבה וירדן בשל סגירת נתב"ג | התרעה מיוחדת (חדשות)
בשיאה של מלחמה אזורית רחבת היקף, הורה נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב על שיגור משלוחי מזון וציוד רפואי לטהרן המותקפת | הצעד המפתיע מגיע בזמן שאיראן מתמודדת עם השלכות תקיפות ענק מצד ארה"ב וישראל (העולם הערבי)
דרמה התרחשה היום באזרבייג׳ן, לאחר ששני כלי טיס פגעו בשדה התעופה ובסמוך לבית ספר במובלעת האזרית. באקו גינתה וזימנה את השגריר האיראני; נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב הגדיר את התקיפה "פעולת טרור" והזהיר כי התגובה תבוא בקרוב (חדשות בעולם)
במהלך היום בוצעו תקיפות כטב"מים לעבר אזרבייג'ן משטח איראן | במדינה גינו בחריפות את התקיפות, ודרשו מטהרן לספק בהקדם האפשרי הסבר ברור לאירוע | "אזרבייג'ן לא תסבול פעולות טרור בלתי מוצדקות מעין אלו", הבהיר הנשיא (בעולם)