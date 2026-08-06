אירוע ביטחוני חמור: קבוצת ישראלים חדרה הלילה לשכם, פגעה ברכבה בפלסטיני ונטשה את המכונית תוך מנוסה רגלית. צה"ל עצר מספר חשודים והחרים את הרכב. הפצוע פונה לביה"ח במצב בינוני. במערכת הביטחון מזהירים: הכניסה לשטחי A – סכנת חיים (בארץ, צבא וביטחון)
תקרית חריגה שהתרחשה אתמול ברצועת עזה מעוררת עניין רב בכלי התקשורת הבינלאומיים המסקרים את המלחמה | לפי הדיווח שאומת על ידי הודעת התנצלות של צה"ל, פצצה ישראלית שהוטלה ברצועה פספסה את מטרתה ופגעה באזרחים שאספו מים בנקודת חלוקה | כל הפרטים על התקרית (חדשות)
גם הלילה: עשרות אזעקות נשמעו בעקבות השיגורים מאיראן | התקיפות בלב טהרן: בצה"ל המשיכו בהשמדת מטרות צבאיות, גם באזור 'פורדו'| מלחמת 'עם כלביא' במספרים: כמה טילים שוגרו, וכמה אזרחים נפצעו?| חשיפת 'כיכר': עשרות מוסדות חרדים בסכנת סגירה מיידית | ארי כהן מסכם לכם את החדשות הדרמטיות והחשובות של היום (חדשות היום)
מליאת הכנסת אישרה סופית, כי החל מהיום הבנקים יהיו חיבים להודיע ללקוח על יתרה של 15,000 ₪ ומעלה הנמצאת בחשבון העו"ש במשך שלושה חודשים ועל החלופות להשקעה | יוזם ההצעה: "לא ניתן לתאגידים ולבנקים לגרוף רווחי ענק על חשבון האזרחים כאשר אלו נאבקים לגמור את החודש" (כנסת)
האם מותר להרוג אזרחים? התשובה היא חד משמעית לא. אבל האם מותר לשמוח במותם של אזרחים שמייחלים למותך ושולחים את בניהם להרוג אותך? התשובה היא: בהחלט כן | ישראל ניצבת מול ביקורת בינלאומית קשה והיא צריכה לענות על שאלות של מבקרים רבים, כולל ידידי ישראל בזמנים רגילים | על השאלה האם מותר לישראל להרוג 36,000 בני אדם שמחכים להשמדתה יש שתי תשובות: האחת מוסרית, והשנייה - דיפלומטית (מגזין כיכר)