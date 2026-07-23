1,958 שנים לחורבן הבית, התיישבו משה מנס ואריאל שרפר למשדר מיוחד של 'דבר ראשון' | הרב בן ציון נורדמן על שנאה מוצדקת ועל מלחמת אחים | הרב רמי גליקשטיין על התקיפה האנטישמית | הרב יובל לנגזם על הגירוש מגוש קטיף | וגם, מה עושים בשעות הקשות של הצום? | מגזין חורבן ותקומה (חרדים)
במסגרת הסדרה "יתגדל ויתקבל", יוסי עבדו בשיחה נדירה וחשופה עם הבבא ברוך בנו של סידנה בבא סאלי | בשיחה, המתרחשת סמוך ליום ההילולא של אביו, סידנא בבא סאלי זצ"ל, חושף הבבא ברוך טפח מחייו המסתוריים של אביו, הנהגותיו בקודש, וסיפורים שלא נשמעו מעולם | על האזהרה ששמע בחלום לפני טבח שמחת תורה, והנבואות על גוג ומגוג | צפו בפרק העשירי (יתגדל ויתקבל)
סיפור - לכאורה שולי - על הכנסת ספר תורה בבית כנסת שכונתי במודיעין עילית מוביל למסקנה מפעימה ומרגשת | את כל המחלוקות, העימותים וחילוקי הדעות שמים בצד ברגע אחד מרגש בו ספר תורה מוכנס להיכל | כך שמחו יחד כל עם ישראל (מרגש)
מדי שנה, אנו עוצרים בימים הללו, מורידים את קצב החיים, ונזכרים במחיר הכבד של שנאת חינם, ושואפים להיות טובים יותר זה לזה. המסר ברור: הסכנה הגדולה לעם שלנו לא מגיעה מבחוץ. השבר האמיתי מתחיל מבפנים, מחוסר הסובלנות, מהריחוק ומהשנאה (מאמרים)
אירוע מרגש התקיים הבוקר במועצה האזורית הר חברון, כאשר שורדי השבי אופיר אנגלסמן וסשה טרופנוב, הניפו דגל במקום בו נפצעו קשה אופיר ועדן אלדד במסגרת פעילות מבצעית | שורד השבי: "בעוד ששלושתנו אולי לא מסכימים על אותם הדברים, המסר הכי חשוב הוא אחדות" (חדשות)
"אני מזהיר שוב: זה פוגע בביטחון המדינה! זה הלקח שלכם משבעה באוקטובר? לחזור בדיוק על אותם דברים באותה דרך?", כך אמר היום הנשיא הרצוג, אחרי ששר המשפטים הכריז שהוא רוצה להחזיר לסדר היום את הרפורמה המשפטית | צפו (חדשות)
סרן במיל' אסף פלג, לשעבר מפקד צוות ביחידת דובדבן והיום ראש כיתת הכוננות בקריית מלאכי. מאז הטבח בשמחת תורה הוא מסתובב עם נשק ארוך לכל מקום, גם בשבת - אז הוא חובש שטריימל | בשיחה עם 'כיכר השבת' הוא מספר על התהפוכות שעבר בחייו, החזרה בתשובה, קבלת הפנים החרדית וכיתת הכוננות (מגזין)
נשיא המדינה הרצוג, נשא הערב נאום לאומה, בו הוא סיפר על הכאב הבלתי נתפס שהעם בישראל עובר בעת המלחמה, וביקש לחכות עם הקמפיינים הפוליטיים עוד קצת ולשדר אחדות בשביל הניצחון על המרצחים סביבנו | הנאום המלא (חדשות בארץ)