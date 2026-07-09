מחקרים נוירולוגיים ופסיכולוגיים בוחנים מחדש את "אפקט הילד היחיד" ומגלים: בעוד שילדים הגדלים עם אחים מתורגלים בניהול משאבים ומשא ומתן מגיל אפס, הילדים היחידים מפתחים נתיבים אחרים לגמרי במוח | מסע אל תוך הדינמיקה המשפחתית שמעצבת את האופי שלנו (פסיכולוגיה)
חשבתי ששוב הצלתי את המצב, חשבתי שהשקט יישמר. אבל אז, בפעם הראשונה בחיים, איציק לא חייך. הוא השפיל את מבטו אל הצלחת, ובלע את מה
שנשאר לו בפה בזריזות, והשתיקה שהשתררה סביב השולחן הייתה פתאום כבדה ומעיקה (משפחה)
לצערי מאז נישואי, הריחוק הגיע מהצד שלהם.
מאז שנישאנו וגרנו בבני ברק - מרחק של כמה רחובות בלבד - אשר אחי האהוב לא הזמין אותי
באופן רשמי אליו הביתה. הקשר נשאר לכאורה תקין בשיחות הטלפון, אבל התדירות החלה לרדת
בהתמדה. היה לי קשה מאוד. הקשר עם אשר, איילה והילדים היה פעם הציר המרכזי שלי בבני
ברק (משפחה, מגזין)
בשלב מסוים, כשישבתי בחתונה של דובי (הבן
של ריקי), מצאתי את עצמי עושה חישובים אסטרטגיים על המפית: "אם אני נותן לדובי
700, מה אני אעשה כשאחיו מוישי יתחתן בעוד חצי שנה?", ואל תשכחו שחני בדיוק סגרה
וורט לציפי (משפחה)
בית המשפט בגרמניה גזר היום מאסר עולם בגין עשרה סעיפי רצח ו-27 סעיפי ניסיון רצח על אח בבית חולים שרצח עשרה מטופלים וניסה לרצוח עוד עשרות | על פי התביעה הוא הוא הזריק למטופלים מינונים גדולים של תרופות, במטרה "להפחית את עומס העבודה שלו" במשמרות הלילה (בעולם)
ביום החופשי שלי, הלכתי למפעל להביא לאבא
שלי ארוחת בוקר ולשבת לצידו, כשנכנסתי למשרד אבא לא היה שם. שאלתי את אחד העובדים שעבר
במסדרון 'איפה אבא שלי?', הוא הצביע על חדר צדדי ואמר: "הוא כבר לא יושב כאן, הוא
יושב שם" (משפחה)
"מאז שהיינו ילדים, יצחק עשה כאן מה בא לו בבית, ואבא היה מכריח אותנו לכבד אותו וליישר קו עם דעותיו", היא אמרה בשקט. "אנחנו כבר לא יכולנו לסבול את האוירה הזו, אבל סתמנו את האף ושיחקנו את המשחק לכבוד אבא. זה היה קשה, זה היה נורא" (משפחה)